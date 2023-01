El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de enero Según el calendario chino, este domingo se inauguró el año del Conejo de agua. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 23 DE ENERO 2023 Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que según el Calendario Chino ayer inauguramos el año del Conejo de Agua, que durará hasta el 9 de febrero del 2024. Así que, presta mucha atención, porque hoy te diré como impactará en tu signo… Aries Este año te traerá muchas revelaciones en el plano espiritual. Conocerás gente que viene recorriendo y explorando los rincones del alma desde hace un tiempo y que te mostrarán otros matices de la realidad. Además, te sugiero que investigues por tu cuenta sobre budismo, meditación y yoga. Tauro Para ti será un año en el que ampliarás e incrementarás tu capacidad de gozar y te convertirás en un experto en el arte de pasarla bien. Creo que serás el perfecto explorador, disfrutando de comida gourmet, paseos a lugares exóticos y ampliando tu abanico cultural. Géminis El conejo agudizará tu ingenio y tu simpatía, posibilitando tu ascenso profesional y haciendo crecer tu popularidad. Descubrirás algunos secretos para triunfar y mantenerte en la cima. Tendrás un manejo más sutil y sofisticado de las relaciones públicas. Cáncer Durante este ciclo los demás te verán como alguien interesante para hacerse amigo. Te codearás con personas refinadas y exóticas que te mostrarán nuevas y diversas facetas de la realidad. Sentirás curiosidad por indagar otros estilos de vida y filosofías, así que es altamente probable que viajes. Leo Tú te volcarás al estudio de las ciencias ocultas y predictivas como la astrología, la numerología y el tarot, donde encontrarás respuestas a tus más profundos interrogantes. Por otro lado, el ámbito de trabajo será un enorme semillero de experiencias satisfactorias. Prepárate para triunfar. Virgo Tú seguirás una filosofía de vida basada en el disfrute, la sencillez y el agradecimiento. Tu actitud positiva hará que atraigas abundancia y buena fortuna. Si realizas viajes, asegúrate que sea a sitios rurales en los que puedas despejar la mente. En el ámbito judicial te irá de maravilla. Y no te muevas porque en breve regreso con más del Año del Conejo de Agua y el impacto en tu signo… Libra Gracias a tu curiosidad, tu intimidad se volverá muy interesante y vivirás un sinfín de experiencias que te erizarán la piel. Te animarás a probar cosas nuevas y en esta apertura radicará la clave de tu placer. Tu amante además te consentirá con regalos y gestos generosos. Escorpio A ti el año del conejo te traerá una dulce tregua a nivel romántico que te permitirá disfrutar junto a otro ser momentos sumamente agradables. El amor llegará y se instalará en tu vida sin pedir permiso. Si estás en pareja prepárate porque se reanudará el interés mutuo. Sagitario El año del conejo llegará con pan y trabajo debajo del brazo, así que alégrate si estabas buscando un nuevo empleo. Cualquier desafío cotidiano será superado gracias a que comenzarás a disfrutar de las pequeñas cosas. Al fin encontrarás un oficio en el que te lucirás. Capricornio En este año chino estarás más juguetón y te conectarás con el niño que vive dentro de ti. El optimismo desplazará a tu temperamento taciturno y aunque no hablarás mucho andarás por la vida con una sonrisa de oreja a oreja. Te interesarás por la danza o la percusión. Acuario De la mano del conejo entenderás que a nivel económico es importante administrarse, abastecerse y dar pasos firmes. Tu principal aspiración será darle a tu familia un tiempo de calidad y estabilizar tu vida hogareña. Buscarás que tu heladera y alacena estén provistas de manjares. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Este año chino te traerá la compañía de personas curiosas y risueñas que permanentemente te estarán dando aliento. Las responsabilidades serán mayores, pero en ningún momento te sentirás solo. Asegúrate de leer, escuchar las opiniones de los demás y mantenerte informado. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 24, 36, 43, 59, 86 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

