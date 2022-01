El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de enero Recuerda que hay ocasiones en las que es mejor callar y observar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 23 DE ENERO ¡Feliz domingo, mi gente bella! Les cuento que durante este día Mercurio, en su movimiento retrógrado por Acuario, se unirá al Sol y será una ocasión perfecta para que revises las actitudes que has tenido con tus amistades y pienses si dijiste alguna frase chocante o si, por el contrario, hubo algún comentario de los demás que te cayó mal. Gracias a esto encontrarás que dentro de tus grupos de referencia hay diferencias y buscarás la manera de que no te afecten tanto. Recuerda que hay ocasiones en la que es mejor callar y observar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RECONSIDERO ALGUNAS IDEAS Y PUNTOS DE VISTA". Si hoy, 23 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo forjarás vínculos importantes. Te relacionarás con personas colaboradoras que contribuirán a disminuir tu carga y harán que tus responsabilidades se vuelvan mucho más llevaderas. Estarás más reflexivo y pensarás dos veces antes de abrir la boca. La Copa de la Suerte: 4, 12, 34, 43, 69, 76 Aries: Si buscas a tu media naranja creerás haberla encontrado, pero no fuerces las cosas y permite que el vínculo vaya madurando a su ritmo. Si estás en pareja tendrás la oportunidad de solucionar un asunto que los tenía un poco distanciados. Apunta a un acuerdo duradero. Tauro: Si cometiste algunos excesos, ahora tu cuerpo te pedirá moderación. Comer liviano será la mejor receta para que tu organismo vaya encontrando su punto de equilibrio. Si estás con unos kilos de más piensa en la opción de visitar un nutricionista. Géminis: Estarás más expresivo y sentirás deseos de mostrarte al mundo como la persona especial que eres. Se darán las condiciones para que desarrolles tu potencial creativo así que baila, canta y súbete sobre un escenario. Tus encantos estarán exaltados y atraerás todas las miradas. Cáncer: El tránsito de la Luna pondrá en primer plano temas familiares. Pasar más tiempo con tus seres queridos te ayudará a armonizarte y reestablecer el equilibrio interior. Aromatiza los ambientes y decora tu casa con adornos florales para sentirte más a gusto. Leo: Ahora necesitas verte reflejado en otro y aprender de la experiencia en conjunto. No dejes que el orgullo cierre tus oídos a otras opiniones. Un punto de vista externo te ayudará a comprender mejor tu situación. Disponte al dialogo ¡No te arrepentirás! Virgo: Los temas económicos acaparan tu atención y recibirás una propuesta de negocios. Será buen momento para pensar en formas alternativas de ganar dinero. Sentirás deseos de invertir en tu vestuario y cosméticos pero no permitas que la vanidad te lleve a la bancarrota. Libra: Lucirás encantador, pero en lugar de coquetear tendrás una actitud más seria y más formal. Las experiencias difíciles del pasado podrían condicionarte a la hora de tomar decisiones. No permitas que te gobierne el temor o el pesimismo. Reflexiona a fondo antes de desechar opciones interesantes. Escorpio: Ahora que estás elaborando algunas cosas te convendrá apartarte del bullicio. Algunos comentarios externos podrían inquietarte pero mejor se pacífico y no reacciones. Crea una atmósfera tranquila para conectarte con tu interior. Reflexiona. Hallarás las respuestas en tu interior. Sagitario: El anhelo de sociabilizar e interactuar con otras personas se volverá importante. Un abanico de opciones atractivas se desplegará ante ti. Opta por compañías que te ofrezcan algo más que un entretenimiento pasajero. Dale valor a la verdadera amistad. Capricornio: Eres un trabajador incansable y ahora tendrás el reconocimiento que mereces por tus esfuerzos. Buscarás proyectar una imagen ideal, pero cuidado porque si te pones muy perfeccionista perderás espontaneidad. No permitas que los detalles superficiales empañen este momento de éxito. Acuario: Eres un idealista y con frecuencia la realidad te decepciona. Pero alégrate porque conocerás a alguien muy evolucionado que te ayudará a salir del escepticismo. Si estas dirimiendo un asunto ético o legal no te impacientes porque llegado el momento se hará justicia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Los astros activarán tus deseos amatorios y buscarás intimar con esa persona que tanto te agrada. No te apures a revelar tus verdaderas intenciones y elabora una estrategia secreta sin saltearte ningún paso en el arte de la seducción. Úntate en esencia de rosas.

