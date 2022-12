El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de diciembre Será una ocasión perfecta para que hagas tu lista de prioridades y elabores un plan que te permita concretar tus objetivos. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 23 DE DICIEMBRE ¡Feliz viernes, mi gente linda! Esta Luna Nueva en Capricornio será particularmente intensa debido a que estará fuertemente afectada por Júpiter en Aries. Es posible que haya algunas revueltas contra la autoridad y luchas de poder. Si te toca estar en una situación de mando no ajustes demasiado las riendas y, si sientes deseos de independizarte, evita las reacciones bruscas. Por otro lado, será una ocasión perfecta para que hagas tu lista de prioridades y elabores un plan que te permita concretar tus objetivos principales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "BUSCO MI REALIZACIÓN PERSONAL". Si hoy, 23 de diciembre estás de cumpleaños… Cumples años bajo la positiva influencia de la Luna Nueva que te ayudará con cada nuevo inicio, proyecto o emprendimiento que lleves a cabo durante este ciclo. Prepárate para dejar tu sello personal ¡Marcarás tendencia! La Copa de la Suerte: 4, 9, 32, 46, 70, 97 Aries: En esta Luna Nueva se presentará una oportunidad muy importante en el ámbito profesional. Pero si quieres alcanzar tus aspiraciones deberás calmar esa fiera que llevas dentro y acatar las reglas. Solo lograrás avanzar a través de la persistencia y el trabajo sostenido. Tauro: En esta Luna Nueva se reunirán en conjunto de condiciones favorables que te llevarán a estar con las personas justas, en el lugar indicado y en el momento preciso. Cuando dejes tu zona de confort un universo de posibilidades se desplegará ante ti. Géminis: Deseos que permanecían dormidos se despertarán y un mundo de emociones te impulsarán a escalar hasta el punto más alto. Tu vida sexual se intensificará y gracias a tus habilidades ocultas desenterrarás los secretos más íntimos con tu pareja, si la tienes. Cáncer: Esta Luna Nueva te presentará las mejores perspectivas en el plano romántico. Si estás en pareja prepárate para renovar el compromiso y para establecer un grado de unión muy profundo y perdurable. Si estás soltero tendrás una propuesta contundente que colmará tus expectativas. Leo: A la hora de desempeñar tus tareas cotidianas conseguirás un nivel de excelencia admirable. Si estás en la búsqueda de trabajo, alégrate ya que encontrarán un puesto en el que podrás desarrollar todo tu potencial y que, además, te ofrecerá grandes perspectivas de progreso. Virgo: La suerte están echada y tú tienes las mejores cartas, pero no pretendas ganar en la primera vuelta porque solo lograrás arruinar tu imagen. Sigue las reglas del juego, sin saltearte ningún paso y luego prepárate para saborear tu victoria. Libra: Esta Luna Nueva anuncia que al fin te sentirás bien plantado, estable emocionalmente y con bases firmes. Este es un momento para priorizar tus vínculos más cercanos y para promover la unidad familiar. Recuerda que cuanto más profundas son las raíces, más frondoso crece el árbol. Escorpio: Si estás pensando en realizar una mudanza, un paseo o un viaje a un sitio aledaño te anticipo que el panorama es ideal. También será una buena oportunidad para que te concentres en el estudio, ya que se incrementará tu poder de concentración. Sagitario: La Luna Nueva augura que habrá terreno fértil para que puedas progresar. Todo emprendimiento comercial o negocio que lleves a cabo te resultará exitoso. Aprovecha para sentar las bases de un crecimiento sostenible y de una economía tan sólida como productiva. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Esta Luna Nueva en tu propio signo te tiene como principal protagonista. Asumirás el control y tomarás una serie de decisiones que impactarán en los diferentes ámbitos de tu vida. Si quieres que tu juicio sea objetivo tendrás que mantener a tus familiares a raya. Acuario: El panorama astral indica que es tiempo de que hagas una mirada retrospectiva para modificar conductas, saldar deudas y corregir errores que anteriormente hayas pasado por alto. Busca la soledad para reflexionar y conseguir un estado de mayor madurez espiritual. Piscis: La Luna Nueva en el sector de las amistades indica que te sentirás muy a gusto con tu círculo social. Serás invitado a reuniones y eventos donde conocerás a toda clase de personas. Si te manejas con discreción y cautela te resultará más fácil integrarte.

