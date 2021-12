El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de diciembre Los cambios que tanto deseas llegarán más pronto de lo que crees. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 23 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy Saturno y Urano harán una cuadratura exacta así que tendremos que lidiar con algunos cortocircuitos que amenazarán con poner en riesgo nuestra estabilidad. Además, la Luna hará una oposición con Júpiter que potenciará nuestros deseos de manejarnos libremente y nos incitará a actuar con mayor espontaneidad. Pero te sugiero que no te aceleres, ni subestimes o ignores las limitaciones existentes. Los cambios que tanto deseas llegarán cuando sea el momento apropiado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "POCO A POCO VOY CONSTRUYENDO UNA NUEVA VIDA". Si hoy, 23 de diciembre estás de cumpleaños… Tu vida sexual se reactivará, redescubrirás tu cuerpo, explorarás tu deseo y por momentos te sentirás en una montaña rusa de sensaciones. Habrá muy buen flujo del dinero y harás importantes estrategias comerciales. Tus negocios darán buenos frutos. La Copa de la Suerte: 8, 19, 28, 37, 52, 93 Aries: Hoy te sentirás sumamente enérgico y reinará el buen ánimo en tu vida. Brillarás y tus seres queridos te festejarán, aplaudirán y alentarán para que continúes expresándote. En el ámbito de la amistad recogerás extraordinarios frutos. Tauro: Pasarás más tiempo en las esferas íntimas y esto te proporcionará una dosis extra de alegría y vitalidad. Será una maravillosa idea compartir este estado con todo tu grupo familiar invitándolos comer a tu casa, si organizas una reunión, será uno de esos encuentros inolvidables. Géminis: Hoy es un buen día para concentrarte en el trabajo mental así que podrías aprovechar para informarte, estudiar o investigar sobre los temas que más te interesan. Apreciarás especialmente el consejo de personas mayores o la orientación de gente experimentada. Cáncer: En este día se te presentará la oportunidad de realizar un negocio importante. Te sentirás confiado, tendrás una visión clara de lo que necesitas y lograrás liderar la situación. Estas buenas nuevas generarán un cambio muy positivo en tu economía. Leo: Recobrarás tu vitalidad y tus ganas de renovar tu vida. Te proyectarás al mundo como alguien sociable y original, y con tu accionar deslumbrante despertarás el interés de un abanico muy variado de personas. Todo tu ser se sintonizará en positivo. Virgo: Te sentirás motivado a canalizar tu energía espiritual porque hoy tus niveles intuitivos se encontrarán encendidos. Te darás cuenta que conectarte con tu mundo interior te ayuda a funcionar mejor. Practicar yoga o algún tipo de meditación puede ser una buena idea ahora. Libra: Bajo la influencia benéfica de los planetas, hoy vibrarás en una sintonía de amor y felicidad y estarás rodeado de amigos. Sentirás que no estás solo en el mundo y te darás cuenta de que tienes mucho para dar y recibir. Compartirás tus sueños e ideales. Escorpio: Los motivos que te impulsan a esforzarte por alcanzar una mejor posición cada vez son mayores. Tu personalidad se volverá más magnética y esto te dará elementos fuertes para negociar y escalar posiciones. Demuestra tus capacidades y el reconocimiento llegará pronto. Sagitario: Dejarás a un lado los problemas y todo en tu vida comenzará a cobrar un nuevo brillo. Pero no te fanatices con una única idea porque este es un momento para mantener la mente bien abierta. La expansión llegará de la mano del cambio. Capricornio: Tu vida erótica se reactivará de una forma muy satisfactoria. Ahora estarás atravesado por una corriente de atracción sumamente intensa que te sacudirá, te energizará y movilizará tus fibras más íntimas. Tu deseo más profundo se volverá realidad ¡disfrútalo! Acuario: Bajo la influencia de la luna te sentirás más apasionado y menos frío que de costumbre, pero también más celoso. Necesitarás un cambio para facilitar un acercamiento y una mayor plenitud romántica con tu pareja. Si estás soltero alégrate porque recibirás una propuesta interesante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Comenzar a alimentarte de una manera más natural te hará sentir más saludable. Levántate un poco más temprano y prepárate un desayuno a base de frutas. Además, te sugiero que encares el trabajo con otra filosofía y que no permitas que los inconvenientes te afecten tanto.

