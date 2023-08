El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de agosto Será un día en que sentirás que vas a gran velocidad, ¡en la salud presta atención a las señales de tu cuerpo y en el dinero a las oportunidades que puedan surgir! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El niño Prodigio Credit: Getty Images MIÉRCOLES, 23 DE AGOSTO Hoy el cielo nos trae tantas novedades. Para empezar, el Sol entra en el purificador signo de Virgo, que nos invita a trabajar y servir con dedicación. ¡Es hora de poner todo en orden! Además, la luna en el misterioso Escorpio se opondrá a Urano, como si estuviéramos atravesando a toda velocidad por un túnel y todo a nuestro paso se iluminara con destellos asombrosos. Prestemos atención a esos destellos, porque nos mostrarán una foto panorámica de nuestro interior más profundo. ¡Es momento de explorar nuestro inconsciente! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESCUBRO MI LUZ INTERIOR EN LA PURIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN PROFUNDA". Si hoy, 23 agosto, estás de cumpleaños… Los demás podrían mostrarte su faceta más exigente y a veces te costará cumplir con expectativas externas. Pero ten en cuenta que cada esfuerzo que realices tendrá un impacto positivo en ti y fomentará tu desarrollo personal. Busca el compromiso y el apoyo mutuo. La Copa de la Suerte: 8, 22, 35, 46, 53, 65 Aries:Tus habilidades para las cuestiones financieras estarán especialmente agudas, lo que te permitirá detectar con facilidad negocios con altas probabilidades de prosperar en el futuro. Además, sentirás una inclinación natural a invertir o gastar, sobre todo en electrodomésticos y nuevas tecnologías. Tauro: Vas a priorizar tu libertad e independencia, pero si las demandas de tu pareja son justas, al menos escúchalas. Si estás soltero, tómate este período como una oportunidad para experimentar. ¡No te ates y disfruta del autodescubrimiento y crecimiento que te esperan! Géminis: En temas de salud, es mejor prevenir que lamentar, así que asegúrate de tener la mejor cobertura médica posible y mantener los controles al día. Además, te sugiero que te relajes con un rico té de manzanilla, para calmar la ansiedad. ¡Cuida tu bienestar, será tu bendición! Cáncer: Buscarás ser considerado de manera especial y, aunque eres único, el mundo te recordará que no gira solo en torno a ti. Hoy el contexto puede impedir que tus amistades te consientan, pero no te resientas por ello. ¡Aprende a valorar la libertad en tus relaciones! Leo: Es cierto que puedes sentir que las obligaciones familiares limitan tu libertad, pero no puedes descuidar a quienes están tan ligados a ti. Aunque te sientas absorbido ahora, esta situación no durará para siempre. Trata de profundizar lazos familiares, aún en medio de la incertidumbre. Virgo: Evita las discusiones sobre política o religión, pues en un abrir y cerrar de ojos pueden surgir cortocircuitos y descontrolarse todo. No provoques, ni hagas comentarios punzantes. Mantén el respeto a la diversidad y así evitarás malos momentos. Libra: ¡Una gran oportunidad para aumentar tu capital se acerca en tu horizonte financiero! Será momento de implementar cambios en la forma de ganar dinero. ¡Decídete a abrir tu propio negocio o emprender algo por cuenta propia! Los giros del destino te beneficiarán en esta nueva aventura. Escorpio: Para que los asuntos sentimentales prosperen, será crucial que mantengas una actitud abierta. Evita arruinar las cosas. Brinda a tu ser amado el espacio necesario para tomar sus propias decisiones y disfrutar de su libertad. A cielo abierto florecerá el amor. Sagitario: Cuando sientas el vértigo del trajín cotidiano, no te estreses, ni permitas que afecte tus nervios. Acude a tu sabiduría interior y conecta con tus guías espirituales. Ellos te ayudarán a afrontar los cambios con serenidad y fortaleza. ¡Confía en tu intuición y en el poder del universo! Capricornio: ¡Urano, el astro de la liberación, tendrá una influencia positiva en ti! Te ayudará a quitarte las máscaras y a ser auténtico cuando estás con tus amigos. Juntos improvisarán, en lugar de especular. Al principio, puede sorprenderlos, pero apreciarán esta nueva versión genuina de ti. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: El exceso de trabajo puede llevarte a tensiones emocionales, así que cuida tu bienestar. Aunque desees triunfar, evita que ello cause rupturas afectivas. Baja la exigencia y fortalece tus lazos emocionales. No permitas que los cambios de humor te irriten demasiado. Piscis :Personas con alto rango espiritual apoyarán tus pasos y una poderosa fuerza te guiará en tu camino. Explota esta oportunidad de crecimiento y alcanza nuevas alturas espirituales ¡El universo te respalda, adelante con confianza! No temas porque serán muy buenos los resultados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.