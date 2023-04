El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de abril Se siente fuerte la influencia de Venus y Tauro: día bueno para las transacciones, ¡alguien te podría hacer un regalo en efectivo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 23 DE ABRIL Les cuento que hoy celebramos el día de San Jorge a quien se le pide por causas justas y es representado como un guerrero valiente que custodia los caminos. Así que te propongo que lo visualices y le pidas que corte todo mal con su espada. Paralelamente, la Luna se unirá a Venus en la constelación de los gemelos, así que será una buena ocasión para cultivar el compañerismo, la complicidad y el diálogo armónico. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ABRO A DIALOGAR CON OTRO SER" . Si hoy, 23 de abril estás de cumpleaños… Te vincularás con gente muy bien informada que te aportarán ideas brillantes y te brindarán datos útiles. Formarás una sociedad comercial con alguien que consideras un igual. Desarrollarás un encanto especial que te ayudará a captar clientes y a promocionar tu producto en el mercado. La Copa de la Suerte: 3, 23, 27, 49, 52, 65 Aries: Alguien de tu entorno endulzará tus oídos y te envolverá con bellas palabras. Probablemente te sientas atraído por dos personas de forma simultánea. A la hora de decir lo que piensas encontrarás las palabras justas y te expresarás con simpatía y encanto. Tauro: Venus y la Luna influenciarán de una manera muy benéfica en tu economía. Será un momento ideal para comprar, vender o hacer nuevos socios comerciales. Si obtienes un dinero extra, inviértelo en salidas ya que te tienes bien merecido un momento de esparcimiento. Géminis: La influencia de los planetas femeninos en tu signo suavizará tu carácter y te volverá más comprensivo. Se te acercarán personas con una vibración positiva que te ayudarán a sacar lo mejor de ti. Recuerda que tu ingenio y simpatía son tus principales armas de seducción. Cáncer: Es un tiempo de despedidas en el plano afectivo y para poner fin a algunas relaciones que ya forman parte de tu historia. Es posible que te tiente mantener una relación a escondidas, pero esto solo conseguirá confundirte. Si una relación del pasado no funcionó reflexiona sobre los motivos. Leo: Son momentos en los que tu vida social está en auge. Contarás con una oferta de opciones muy variada, así que aprovecha para salir al encuentro de la diversidad, y para participar de reuniones y celebraciones. Si estás soltero alégrate porque conocerás a alguien muy amigable y sexi. Virgo: Venus y la Luna en tu medio cielo te traerán mucha popularidad. Hoy las mujeres tendrán una incidencia muy positiva en tu vida, ya que te ayudarán a llegar a la cima. Si tienes que hablar en público contarás con una gracia especial que despertará admiración. Libra: Te inspirarás en una filosofía de vida basada en el respeto y esa será la clave de tu buena fortuna. Podrías sentirte atraído por alguien que conozcas en un ámbito estudiantil o que hable una lengua extrajera. Te llegarán buenas noticias de un sitio lejano. Escorpio: Alguien te regalará dinero o te brindará información útil para que puedas hacer un negocio. En la esfera erótica recibirás propuestas novedosas que despertarán tus fantasías ocultas y te ayudarán a descubrir nuevos puntos de placer. Te recomiendo que aromatices tu alcoba con fragancias frescas. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: La Luna y Venus favorecerán las relaciones de pareja. Si estás consagrado a otro ser, aprovecha para cultivar el romanticismo a través de las palabras. Si estás soltero, podrías reactivar tu búsqueda porque hay chances de que encuentres a la persona justa para ti. Capricornio: Tu vida cotidiana se volverá mucho más agradable y llevadera gracias a que aparecerán nuevos colaboradores. En el trabajo surgirán propuestas atractivas que te incentivarán para cumplir con tus obligaciones. Será una buena ocasión para que hagas algún tratamiento estético. Acuario: Un espíritu romántico aflorará desde el centro de tu ser haciéndote sentir otra vez como un colegial. Además, te tocará mostrarle al mundo tus dones, belleza y encantos naturales. Muchas miradas estarán dirigidas a ti y recibirás toda clase de halagos. Piscis: Tendrás la oportunidad de mejorar la relación con tus familiares y de llegar a un acuerdo en diferentes temas. A la hora de plantear pautas de convivencia la escucha y el diálogo amable serán esenciales. Además, será un momento oportuno para que embellezcas tu casa.

