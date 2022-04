El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de abril Soplarán vientos de cambio, ábreles las puertas a las nuevas amistades. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 23 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy celebramos el día de San Jorge, Ogún para la Santería, a quien se representa como un guerrero valiente que custodia los caminos y es defensor de las causas justas, así que te propongo que lo visualices y le pidas que corte todo mal con su espada. Por otro lado, la Luna andará por Acuario y soplarán vientos de cambio. Ábreles la puerta a las nuevas amistades y únete a personas que tengan ideales afines. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AVANZO HACIA EL FUTURO". Si hoy, 23 de abril estás de cumpleaños… A partir de hoy se impone que asumas el control de tu vida y que no permitas que nadie tome las decisiones por ti. Te esperan nuevas responsabilidades pero tendrás suficiente ímpetu y energía para hacerles frente. Te abrirás nuevos caminos en el ámbito profesional. La Copa de la Suerte: 6, 25, 39, 53, 72, 84 Aries: Socializar te permitirá ampliar tus perspectivas y aprender de primera mano lo que es la solidaridad. Tus posibilidades se multiplicarán en la acción conjunta. Pídele a San Jorge que siempre te ayude a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Tauro: Tus responsabilidades aumentarán, así como tus posibilidades de ascenso. El trabajo en equipo será la clave para que alcances tus más altos objetivos. Pídele a San Jorge que te ayude a cortar con cualquier tendencia autoritaria o afán individualista. Géminis: Es posible que surjan propuestas de viajes o que te hagas amigo de personas extranjeras. Atrévete a vivir nuevas experiencias que te sirvan para crecer y expandir tus horizontes. Pídele a San Jorge que te ayude a vencer el desánimo y la pereza. Cáncer: Atraviesas por un proceso de cambio y transformación profunda en el que las opiniones ajenas no suman y solo sirven para generar interferencias. Pídele a San Jorge que te ayude a custodiar tus secretos y a preservar tu vida privada. Leo: Las relaciones románticas tomarán mayor protagonismo. Ya sea que te encuentres soltero o en pareja trata de vivir el momento y de no exigir garantías. Pídele a San Jorge que te ayude a ser menos pretencioso y a ponerte en el lugar del otro. Virgo: Tu agenda cotidiana estará repleta de actividades así que tendrás que mantenerte muy lúcido para poder brindar soluciones eficaces. Pídele a San Jorge que te ayude a evitar los excesos porque ahora es clave que tu organismo funcione al cien por cien. Libra: Tus talentos naturales estarán exaltados y sentirás la necesidad de canalizar tu potencial creativo. En el ámbito amoroso te irá mejor si eres espontáneo y vas a tu propio aire. Pídele a San Jorge que te ayude a cortar con cualquier tendencia posesiva. Escorpio: Los problemas de índole domestico encontrarán solución dentro de tu ámbito familiar. Quédate en tu casa para reconstruir el vínculo con tus seres queridos y encontrar un punto de acuerdo. Pídele a San Jorge que te ayude a evitar las relaciones escapistas. Sagitario: Será un buen día para que le des rienda suelta a tu curiosidad y a tus ansias de aprendizaje. Busca la compañía de personas afines con las que tengas la posibilidad de charlar. Pídele a San Jorge que te ayude a tomar distancia de tus preocupaciones diarias. Capricornio: Pondrás mayor énfasis en los asuntos de dinero y negocios. Este es un momento para que hagas planes que te permitan tener una economía más prospera y rentable. Pídele a San Jorge que te ayude a cortar con los gastos superfluos y suspender los lujos innecesarios. Acuario: Habrá un incremento de tu nivel de energía y sentirás deseos de retomar esos proyectos que tenías pendientes. Pídele a San Jorge que te ayude a ponerles un límite a tus familiares para que no invadan tu tiempo libre. Preserva tu ámbito individual. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Los mensajes trascendentales vendrán a ti a través de sueños, de la hipnosis y de la meditación por eso será importante que te mantengas al margen de las cuestiones banales. Pídele a San Jorge que te ayude a tomar distancia de la gente chismosa y malintencionada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.