El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de abril Un buen momento para tomar iniciativas en el hogar o para que te pongas al frente de un proyecto familiar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 23 DE ABRIL ¡Feliz viernes, mi bella gente! Hoy celebramos el día de San Jorge, este santo te protegerá y te aportará valentía para enfrentar las diferentes pruebas que se presenten, así que, te recomiendo que le prendas una vela roja para que sea tu escudo en cualquier situación. Por otro lado, hoy Marte, el planeta guerrero, ingresará en la constelación de Cáncer otorgándote una fuerza especial para defender y preservar aquello que es más importante para ti. Será un buen momento para que tomes iniciativas en el hogar o para que te pongas al frente de un emprendimiento familiar. AFIRMACIÓN DEL DIA: "SOY GUARDIÁN Y PROTECTOR DE MIS AFECTOS". Si hoy, 23 de abril, estás de cumpleaños… Este nuevo ciclo que comienzas te encontrará dispuesto a disfrutar de las pequeñas y simples cosas de la vida. Tendrás deseos de disfrutar del calor del hogar. Se dará la ocasión perfecta para que prepares una comida y la compartas con los que más quieres. La Copa de la Suerte: 12, 39, 41, 79, 88, 96 Aries Hoy te recomiendo que te ocupes de tu salud y que trates de prestarle más atención a tus hábitos cotidianos. Programar los horarios de tus comidas te ayudará a regularizar el organismo y a mejorar su funcionamiento. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Tauro El romanticismo entrará a tu vida poco a poco y sin pedir permiso. Alguien de tu entorno quedará obnubilado con tus encantos y te hará saber por distintas vías lo importante que eres para él. Te sentirás especial y lleno de glamour. Géminis Tu hogar requerirá mayores atenciones y te tocará resolver algunos temas domésticos que se fueron acumulando. También es posible que algún familiar necesite que lo cuides, lo asistas o te ocupes de él. Pondrás a tus afectos en primer lugar. Cáncer Contarás con un plus de energía por la llegada de Marte a tu signo. Además, estarás con ánimos de salir de paseo para renovarte un poco. Si asistes a alguna fiesta o evento seguramente encontrarás a alguien para conversar y sentirte a gusto. Leo En los negocios sabrás combinar muy bien tu sentido común con tu intuición y esto te llevará a un buen puerto. Todo indica que tu caudal de dinero aumentará y que obtendrás considerables progresos. Si estás necesitando un préstamo no dudes en solicitarlo. Virgo Tu mente estará muy lucida y eso te permitirá dar pasos acertados. Pero recuerda que, si bien eres el dueño de tu propia vida, tus decisiones afectan a los demás. Por eso antes de actuar considera los sentimientos del ser que tienes en frente. Libra Un trámite por una herencia o un proceso de división de bienes llegará a su fin. Si tienes alguna deuda, ya sea económica, moral o emocional este es el tiempo de saldarla. Cualquier antigua situación de conflicto cesará y concluirás una etapa en buenos términos. Escorpio Los cuerpos celestes señalan que es un momento de renovación de tus círculos sociales. Conocerás personas muy interesantes con las que tendrás intercambios fructíferos y enriquecedores. Por eso asegúrate de mantener una actitud comunicativa ¡ábrete a la diversidad! Sagitario Hoy ocuparás un lugar importante en el escenario familiar y tu criterio será muy respetado. Estarás pendiente de que no les falte nada a aquellos que más quieres y, por momentos, podrías mostrarte un poco sobreprotector. Ocúpate de los tuyos, pero no los malcríes demasiado. Capricornio Una persona de gran inteligencia te ayudará a poner en orden tu mente y te bridará una orientación. Te darás cuenta de que algunos de tus planes tienen más chances de prosperar que otros. A la hora de apostar a un proyecto utiliza el sentido común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Si estás tramitando una herencia o un divorcio habrá progresos interesantes pero deberás ser paciente y avanzar gradualmente. También prosperará cualquier operación comercial vinculada con inmuebles o bienes raíces. Tu sexto sentido te ayudará a invertir el dinero correctamente. Piscis Continúan las vibraciones positivas en el ámbito romántico. Ya sea que te encuentres solo o acompañado hechizarás y deslumbrarás a los seres que te rodean con tus encantos. A la hora de elegir compañía sigue las pistas de tu intuición ¡no te fallará!

