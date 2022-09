El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de septiembre Es tiempo de hacer balance de lo que hemos hecho este año y darnos cuenta de aquello que debemos corregir. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz jueves mi gente linda! Les cuento que hoy la Luna hará una oposición con Saturno, así que tendremos que acatar algunas reglas. Por otro lado, alrededor de las 21.30hs será el Equinoccio de Otoño que se produce con el ingreso del Sol en Libra. Es tiempo de "hacer balance" de lo que hemos hecho desde el comienzo del año y darnos cuenta de aquello que debemos corregir. También es un momento para agradecer por el trabajo, los frutos obtenidos, y por los alimentos que tenemos en la mesa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO UNA MIRADA AMPLIA Y UN JUICIO CERTERO". Si hoy, 22 de septiembre estás de cumpleaños… A partir de hoy las estrellas te auguran un futuro de bienestar espiritual ya que te conectarás con esa fuente inagotable de amor que tienes en tu interior. Llegó el momento de poner tu grano de arena para que el mundo sea mejor y para ayudar al necesitado. La Copa de la Suerte: 2, 16, 44, 54, 74, 88 Aries: Para que tu vida amorosa prospere los complejos deberán quedar de lado y tendrás que olvidarte de las miradas críticas y anticuadas. Si no encuentras a la persona indicada, que te acepte y apoye, quédate solo y tranquilo. Es tiempo de reforzar tu autoestima. Tauro: Las responsabilidades respecto a tu casa o la preocupación por alguien mayor de tu familia te restarán energía para ocuparte de tu trabajo. Te resultará difícil hallar la contención que necesitas entre tus afectos más cercanos y por momentos te sentirás solo contra el mundo. Géminis: Conversa con personas mayores que te puedan aconsejar en base a su experiencia de vida. Si tienes que rendir un examen o acudir a una entrevista importante prepárate en soledad. A la hora de hablar no divagues, apóyate en argumentos sólidos. Cáncer: Las transacciones comerciales podrían sufrir demoras o trabas. Si recibiste alguna suma de dinero ahora tomarás algunas decisiones acerca de cómo invertirla o administrarla. Procura conseguir una mayor independencia material y no bases tu economía en otras personas. Leo: La luna en tu signo exaltará tu sensación de auto importancia. Evita tomar posturas un poco drásticas de las que luego podrías arrepentirte. Mi consejo es que les des lugar a las críticas constructivas, los demás pueden ayudarte a madurar y a superarte. Virgo: Estarás muy sensible a los ruidos molestos o "vibraciones negativas" del medio ambiente. También tenderás a hacerte cargo de problemas y responsabilidades ajenas. Por eso te sugiero que cultives un perfil bajo y no te expongas demasiado. Libra: Te interesarás por formar parte de un grupo y asumirás responsabilidades dentro de una organización. Pero estarás un poco sensible a las críticas de los demás. Trata de no tomarte las cosas a título personal, ni de ofenderte ante cualquier comentario. Escorpio: Ahora culminarán algunos proyectos que comenzaron hace unos días y te esforzarás por cumplir con tus objetivos. Utilizarás tu carisma para conseguir lo que quieres, pero cuidado porque si tu postura es demasiado ambiciosa podrías hacer que tus seres más cercanos se alejen de tu lado. Sagitario: Buscarás expandirte y ampliar tus horizontes. El único problema es que exageres las posibilidades de algún proyecto y que te entusiasmes de más. Todo irá bien si eres prudente y no te aceleras, controla los excesos de energía, no te extralimites. Capricornio: Dirigirás tus esfuerzos a hacer negocios provechosos. El plano económico se presentará complejo ya que es posible que se demore un dinero que estabas esperando o que alguien te aplace el pago de una deuda. Mientras tanto te convendrá ponerte al día con los impuestos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Alcanzarás la plenitud en la pareja en la medida que te comprometas, no quieras escaparte. Será importante que tengas una conversación tranquila con tu media naranja, para hablar de tus temores y de esas cosas que vienen callando hace tiempo. Piscis: Si últimamente estuviste descuidando tu salud ahora deberás prestarle atención, iniciando un tratamiento o alguna dieta sana. También será buen momento para tomar conciencia de tus hábitos nocivos, ya sea tabaco o excesos en comida o bebida, y para regenerar tu organismo.

