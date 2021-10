El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de octubre Es importante que te mantengas perseverante y recuerdes el enorme poder que radica en apostar a tus valores. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 22 DE OCTUBRE ¡Mi bella gente, feliz viernes! ¡Prepárense para darle la bienvenida al fin de semana! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Tauro desde donde hará un trígono con Plutón, así que comprobaremos lo importante que es mantenerse perseverante y el enorme poder que radica en apostar de forma profunda y constante a nuestros valores. Tus ambiciones crecerán y si utilizas todos tus recursos podrás llegar muy lejos. También descubrirás una manera más intensa de vivir el erotismo y la sexualidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SATISFAGO PLENAMENTE TODAS MIS NECESIDADES". Si hoy, 22 de octubre, estás de cumpleaños… Tu enorme perseverancia y fuerza de voluntad te ayudará a mover montañas. Estarás dispuesto a trabajar arduamente, cavarás hondo y te encontrarás con un tesoro que te estaba aguardando debajo de la superficie. El plomo se convertirá en oro. La Copa de la Suerte: 28, 34, 58, 63, 82, 91 Aries: En asuntos de dinero te volverás más perspicaz y aprenderás a defender lo que es tuyo. Es posible que surja la posibilidad de un aumento de salario así que estudia bien el terreno que pisas e implementa una estrategia que te ayude a salir adelante. Tauro: Hoy tendrás la determinación necesaria para seguir tu propio rumbo, aunque esto implique necesariamente atravesar algunas crisis y tempestades. Más que nunca debes basar tus elecciones en tus propios principios morales. Confía en las señales que te marca tu instinto. Géminis: Sentirás deseos de recluirte y alargar los periodos de recogimiento. Aprovecha para inspeccionar, limpiar y poner orden en tu closet interior desprendiéndote de las emociones tóxicas como los celos y el rencor. También perdónate por las equivocaciones del pasado. Cáncer: Las personas que te rodean te darán opiniones diversas que te ayudarán a ampliar tu visión. Tu pareja o tu socio ya no se mostrarán dudosos en relación al futuro y estarán dispuestos a apostar a un proyecto común ¡al fin tus relaciones prosperan! Leo: Es importante que seas tenaz en asuntos de trabajo. Las posibilidades de ascender son grandes, pero nadie te regalará nada y todo lo que consigas será a base de tu propio esfuerzo. Si te esmeras por mejorar tu rendimiento y te concentras en los detalles triunfarás. Virgo: Sentirás un gran caudal de energía fluyendo a través de ti. El camino se abrirá a tu paso y comprobarás con gran satisfacción que tu voluntad mueve montañas. Es un momento propicio para generar emprendimientos en otras regiones o con seres extranjeros. Libra: Se te despertará un instinto oculto para las transacciones comerciales y tu as en la manga será el apoyo incondicional de tus familiares. Un buen estratega debe conocer el terreno que pisa, así que antes de negociar has un estudio de mercado. Escorpio: Las estrellas te traen un día de emociones intensas e indican que tendrán lugar conversaciones profundas y con un alto grado de confidencialidad. Sentirás que tus vínculos más cercanos, sean de pareja o fraternales, se volverán más reales y comprometidos. Sagitario:Se incrementará tu nivel de eficacia y productividad. Cultivarás la tierra para cosechar frutos en el mañana y ejecutarás un trabajo de hormiga en el que la perseverancia será tu mejor aliada. Invierte tu dinero en cosas imprescindibles para optimizar tu funcionamiento. Capricornio: Desplegarás tu magnetismo sin temores ni reservas. Te mostrarás provocador y le pondrás pimienta a tu vida. Querrás pasar más tiempo con tus hijos, novios y personas amadas. Este fin de semana comparte tu creatividad con el resto del mundo. Acuario: La relación con tu grupo familiar se afianzará y sentirás que cuentas con apoyo. Recibe todo el cariño que te den porque te restaurará emocionalmente. Tampoco temas desenterrar cuestiones del pasado. Recordar te ayudará a sacudir el polvo y alivianar tu carga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Este fin de semana te darás cuenta de quienes son tus verdaderos amigos. Habrá reconciliaciones y se esclarecerá todo mal entendido. Recuperarás tu actividad social y podrás dialogar de los temas que más te interesan. Confía porque todo estará bien.

