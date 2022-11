El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de noviembre En estos días sentirás la necesidad de hacer obras benéficas y de aliviar el sufrimiento de otros. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 22 DE NOVIEMBRE ¡Feliz martes, mi gente linda! Les cuento que hoy el Sol ingresó en Sagitario, así que durante el próximo mes tendremos una actitud optimista, nos moveremos con mayor libertad y saldremos a explorar el mundo que nos rodea. Por otro lado, Júpiter se pondrá directo en Piscis, así que nuestro mundo emocional fluirá y recuperaremos la fe. Habrá una fuerte conciencia de la conexión entre todos los seres que habitan el planeta. Sentirás la necesidad de hacer obras benéficas y de alivianar el sufrimiento del prójimo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO UN SENTIDO TRASCENDENTE EN LA EXISTENCIA". Si hoy, 22 de noviembre estás de cumpleaños… Para que tu relación sentimental prospere y puedas reencontrarte con tu media naranja tendrás que conversar con franqueza. Si estás soltero prepárate porque te enamorarás de un extranjero o encontrarás el amor en otra región. Además, entrarás en una sintonía de unidad familiar. La Copa de la Suerte: 8, 15, 32, 69, 74, 86 Aries Darás algunos giros en la manera de administrar tus finanzas. A la hora de hacer negocios tendrás mayor claridad y reconocerás oportunidades que antes se te pasaban de largo. Y aunque atravesarás por algunos desafíos te sentirás protegido en todo momento. Tauro En tus relaciones sentimentales vas a necesitar aire y te caerá muy mal cualquier actitud absorbente por parte del otro. Si estás casado recuerda que no tienen por qué estar juntos todo el tiempo. Quien esté a tu lado tendrá que admitir que eres un ser libre. Géminis Hoy tendrás la misión de promover cambios y despertar las mentes de las personas que se crucen en tu camino. Ocurrirán algunos sucesos inesperados a tu alrededor, pero podrás darles una resolución efectiva. Canaliza el exceso de energía dando una mano a aquel que lo necesita. Cáncer Eres un poco absorbente para las cuestiones del corazón, pero va siendo hora de que sueltes las riendas. Date permiso para probar nuevas formas de amar y para vivir experiencias diferentes. Un amigo con mentalidad abierta te hará una invitación osada ¡acéptala! Leo Sucesos externos trastocarán tu vida hogareña y sacudirán tú sensación de estabilidad. Te plantearás la opción de cambiar tu lugar de residencia o reformularás tu proyecto de familia. Tus seres queridos colaborarán para que puedas alcanzar tus sueños y ambiciones personales. Virgo Alguien muy sabio iluminará tu mente con un consejo, una sugerencia o una enseñanza significativa. Se renovará tu gama de intereses, se intensificarán tus deseos de aprender y sentirás curiosidad por indagar sobre otros temas. Cambiarás tus fuentes de información y tendrás algunas primicias. Libra Los temas económicos absorberán tu atención y te llevarán a tejer algunas estrategias para incrementar tu poder adquisitivo. La buena noticia es que tendrás un ingreso que no tenías previsto en el presupuesto. Tú decides si quieres ahorrarlo o invertirlo en algo de valor. Escorpio Alguien aparecerá en tu vida como un relámpago acelerándote el pulso y la respiración. Quiero que vivas el aquí y el ahora sin hacer especulaciones acerca de lo que puede pasar mañana. Deja que se despierten esas zonas de tu ser que estaban adormecidas. Sagitario Júpiter, tu astro regente, se pondrá directo, así que tendrás la oportunidad de encausar un proyecto de vivienda. Durante el próximo mes es posible que viajes a la tierra de tus ancestros o que le des la bienvenida a un familiar. Prepárate para una etapa de reencuentros. Capricornio Renovarás tu círculo de amistades y le dirás adiós a la gente hipócrita. Al fin tendrás la oportunidad de liberarte y quitarte las máscaras sociales. Cuando estés en grupo te animarás a mostrar facetas de tu personalidad que ni tú mismo sabías que tenías. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Te propongo que hagas el ejercicio de desligarte de algunas de las ataduras del pasado, con el propósito de perseguir tus ambiciones personales. Es posible que tus familiares te cuestionen, pero no debes permitir que esto te haga perder autoridad sobre tu propia vida. Piscis Júpiter se pondrá directo en tu signo, así que prepárate para retomar ese emprendimiento personal que había quedado en stand by. De aquí a un mes crecerá la confianza en ti mismo. Estoy contento porque sé que encontrarás el camino y el propósito de tu existencia.

