El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de noviembre Estas son las deidades mitológicas que representan a cada signo, según el zodiaco japonés. ¡Presta atención a este mensaje de El Niño Prodigio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 22 DE NOVIEMBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Este día les traigo para cada signo los dones de un dios japonés diferente. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte ¡Te encantará! Aries: Cuando te cueste volverte a levantar luego de una caída evoca los dones del poderoso Kagutsuchi, que es el dios de fuego en la mitología japonesa. Con la energía de esta divinidad recuperarás rápidamente la vitalidad y la pasión que te caracterizan. Tauro: Cuando estés con algún problema económico visualiza a Ebisu que está representado con una caña de pescar y un pescado. Esta es una deidad muy famosa en Japón por traer la fortuna y la prosperidad. Piensa que siempre podrás salir a flote. Géminis: Shinatsuhiko o Nihon Shoki, es el dios de los vientos y el aire. Si en algún momento te sientes un poco bloqueado recuerda las cualidades de esta divinidad que te dará mucha agilidad mental. Evoca sus dones y se abrirán todas las puertas. Cáncer: Uke Mochi es una deidad japonesa proveedora de los alimentos esenciales como el trigo y el arroz. Cuando necesites conectarte con una energía nutricia, tanto en el plano económico como en el afectivo, recibe los dones de esta divinidad conocida como la "diosa que posee la comida" Leo: Amaterasu conocida como la "diosa gloriosa que brilla en el cielo" te ayudará a que expreses tus dones, virtudes y capacidades esenciales. Si en algún momento te toca exponerte o hablar en público y te sientes inseguro recuerda a esta deidad para vencer tu inhibición. Virgo: Cuando necesites conectar con una vibración próspera piensa en Inari el dios de la fertilidad, el arroz, los zorros y la agricultura. Recibe los dones y las cualidades positivas de esta divinidad que te ayudará a generar herramientas productivas y a cosechar buenos frutos. Libra: Aizen, es la deidad japonesa, que representa el amor y es venerado por las geishas y músicos. Si te abres a las bendiciones de este dios podrás desplegar tu enorme sensualidad y atraer aquello que más deseas. Tu alcoba se colmará de pasión y erotismo. Escorpio: Recibe las bendiciones del dios marítimo Watatsumi que tenía su morada en el fondo de las aguas. Estas cualidades te ayudarán a tener un mayor dominio sobre tu mundo emocional y material. Evoca a esta deidad cuando enfrentes un desafío importante. Sagitario: La energía de Hachiman te ayudará a mantener la paz, la prosperidad y la felicidad. Esta deidad suele representarse con un arco y una flecha al igual que el arquero de tu signo, así que cuando necesites reforzar las vibraciones positivas evoca su nombre. Capricornio: A ti te hará bien la energía del dios Izanagi. Cuenta la leyenda que la tierra estaba sumida en un caos y que este dios fue llamado a poner orden. Así que cuando sientas que pierdes el control o la autoridad recuerda el poder de esta divinidad japonesa. Acuario: Takemikazuch, el dios de la espada y del trueno, y además compitió el primer círculo de lucha de sumo. Si evocas los dones de esta deidad tendrás un enorme poder de influencia en tu comunidad. Cuando necesites generar avances trascendentes recuerda esta deidad nipona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Recibe los dones del buda Amida, que es considerado el más grande de los dioses japoneses. Las vibraciones amorosas de esta gran deidad te ayudarán aproteger a los seres que te rodean. La luz y la esperanza fluirán a través de ti. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 1, 7, 23, 57, 85, 91 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

