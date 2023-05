El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de mayo Te cuento cuál es el héroe de la historia o la mitología al que debes invocar para mantener tu espíritu en alto. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 22 DE MAYO Les cuento que ayer Marte, el planeta de la acción, entró en Leo, así que te conectarás con una fuente de energía muy luminosa. Tus intenciones serán claras y esa será tu principal fortaleza. Ahora te contaré qué héroe de la historia o la mitología debes invocar para mantener tu espíritu en alto. ¡Presta atención! Aries: En el amor, alguien despertará tu deseo de conquista y te motivará a expresar tu pasión. En los deportes, hobbies y actividades de ocio, te destacarás como el líder. Si tienes hijos, los estimularás a dar lo mejor de sí, como lo hizo Ricardo Corazón de León con sus valientes compañeros de batalla. Tauro: Vas a poner tu alma en la decoración, porque tu casa es tu reino y quieres que se vea lo máximo. Pero recuerda que no es solamente cuestión de apariencia, sino también de cómo tratas a tus compañeros de piso. Inspírate en Lancelot, quien era muy querido por ser noble y gentil. Géminis: Tu mente va a estar a toda marcha y te permitirá expandir tus conocimientos en nuevas áreas. Pero debes ser cuidadoso al hablar para no herir a los demás. Toma inspiración del gran Rey Arturo, quien con sus palabras encendía el espíritu de todos los caballeros de la mesa redonda. Cáncer: Vas a sentir esa chispa de valentía que te hace falta para pedir un aumento o para incrementar los precios de tus productos o servicios en el mercado. En lo que se trata de invertir, confía en tus corazonadas y verás que acertarás, como Hércules, el gran héroe de la mitología griega. Leo: Con el influjo del planeta guerrero, vas a pisar bien duro y con mucha garra en tus emprendimientos personales. Ahora es el momento de conectarte con tus deseos y avanzar con determinación pa' conquistarlos. Te destacarás por tu fuerza y coraje, como la mismísima Reina Mulan de la mitología china. Virgo: En este tiempo, lo mejor es que controles tus impulsos y evites caer en rabietas. Sin embargo, podrías verte en la necesidad de defender a los demás y tomar la iniciativa en situaciones difíciles. Inspírate en el héroe Perseo de la mitología griega, quien con astucia y creatividad logró vencer a la temible Medusa. Libra: Renovarás tu compromiso con el futuro y te enfocarás en un proyecto que te apasionará de verdad. Tus amigos serán tu principal fuente de motivación y te involucrarás en toda clase de actividades. Por tu espíritu humanitario y compromiso con el bienestar común, te verán como el mismísimo Robin Hood. Escorpio: En tu carrera profesional, vas a arremeter con una fuerza que quita el aliento y gracias a tu audacia, vas a conquistar el puesto que tanto anhelas. Vas a romper los récords, consagrarte como el número uno y tu fama se volverá tan legendaria como la de Braveheart. Sagitario: Te sentirás más enérgico y entusiasta que nunca, y tendrás el impulso de ampliar tu campo de acción. Las iniciativas y emprendimientos en otras regiones te sonreirán. Además, estarás dispuesto a pelear por tus ideales, tu fe y tus creencias como lo hizo la legendaria Juana de Arco. Capricornio: Tu instinto será poderoso y actuarás con brillantes estrategias. El mundo de los negocios te presentará una oportunidad especial y en tu vida íntima, se encenderá la llama de la pasión, pero guíate siempre por la nobleza, como lo hizo el rey Aragorn en el Señor de los Anillos. El Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Si andas soltero, prepárate porque va a surgir un candidato firme que va a hacer un gran despliegue para conquistarte. Si ya estás en pareja, notarás que el deseo aumenta, pero también pueden surgir fricciones. Mantén la justicia y el equilibrio, como lo hizo el gran Beowulf con los Germanos. Piscis: En este periodo, sentirás la necesidad de moverte y renovar tu energía a través de ejercicios físicos regulares. Además, tendrás la ambición de independizarte laboralmente y destacarte como líder en tu campo. Utiliza la astucia y la inteligencia de Odiseo para tener éxito en tus esfuerzos. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 3, 12, 27, 35, 44, 65 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

