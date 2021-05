El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de mayo Si estabas esperando que alguien te dé una respuesta o señal alégrate porque tendrás novedades. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 22 DE MAYO ¡Feliz sábado, mi gente linda! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Libra desde donde hará un maravilloso trígono con el Sol y, además, habrá un gran predominio de planetas en signos de aire. Será un momento en el que prevalecerá el deseo de vincularse e interactuar con otras personas. Si estabas esperando que alguien te dé una respuesta o señal alégrate porque tendrás novedades. Sentirás que cuentas con la compañía ideal y que estás envuelto en una corriente de armonía. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ABRO AL ENCUENTRO DE OTRO SER". Si hoy, 22 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy estarás muy motivado y sentirás que tu entorno te ofrece el complemento perfecto. Habrá muchas personas que pensarán en ti y querrán acompañarte. Asique no dudes en organizar una fiesta o una celebración porque se darán las condiciones ideales. La Copa de la Suerte: 9, 29, 47, 63, 84, 98 Aries La Luna transitará por Libra, tu signo complementario, generando un clima ideal para el encuentro romántico. Si estás en pareja notarás que él vinculo prospera. Si te encuentras soltero presta atención porque podrías conocer a alguien a través de tu núcleo de amistades. Tauro Será buena idea que organices tu vida doméstica y que planifiques tus compras para ahorrar tiempo y dinero. Si necesitas proveerte de alimentos, electrodomésticos o artículos del hogar trata de aprovechar las ofertas y buscar los mejores precios ¡adminístrate! Géminis ¡Hoy los astros conspirarán a tu favor! Tus dones naturales no pasarán inadvertidos y recogerás muchos halagos y aplausos. Si tienes que hablar en público o exponerte frente a otras personas causarás muy buena impresión. Aprovecha para ir a fiestas o reuniones donde puedas lucirte. Cáncer En tu hogar habrá comprensión y reinará un espíritu colaborativo que facilitará convivencia. Será un momento de reencuentro en el que recordarás antiguas anécdotas y muchos momentos felices. El pasado estará presente de una manera muy positiva ¡agradece a tus seres de luz! Leo Si quieres construir relaciones duraderas básate en la sinceridad y establece un dialogo fluido. Si te conduces con respeto y amabilidad puedes abordar cualquier tema. Tus recomendaciones serán tenidas en cuenta. Además, considerarás la opción de realizar un viaje. Virgo Te mereces un día de spa o una cena romántica a la luz de las velas como una compensación por los esfuerzos que realizas a diario. También puedes optar por auto regalarte un perfume o unas sales de baño ¡no dejes de consentirte! Libra La Luna transitará por tu propio signo realzando tu belleza y tu natural encanto. Será un momento en que ejercerás una gran influencia en las personas que te rodean. Estarás en eje y eso te ayudará a tomar buenas determinaciones. Te darás prioridad. Escorpio Si sientes que la relación con tus familiares está un poco fría o tirante aprovecha para tener un gesto de acercamiento. Trata de ponerte en los zapatos del otro. Tus seres queridos agradecerán tu comprensión y te responderán de la misma manera. Sagitario Sentirás la necesidad sociabilizar y de retomar contacto con tus amistades. Es tiempo de que te abras a otras energías y de que te renueves. Puedes ir a eventos o encuentros grupales en los que haya un ambiente propicio para conversar y darse a conocer. Capricornio Hoy actuarás con determinación y asumirás mayores compromisos con las personas que amas. Si inviertes más tiempo y dinero en el bienestar de tu gente puedes estar muy seguro de que luego no te arrepentirás. Tú concéntrate en ser feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tomarás algunas decisiones que te ayudarán a encontrar el rumbo y a comprometerte con lo que en verdad quieres. Si tienes hijos, recuerda que eres su referente principal asique trata de darles el mejor de los ejemplos. Dicta tus lecciones con amor. Piscis Hoy tendrás corriente a favor en la esfera de los negocios. Es posible que alguien te pague una deuda o que te compense por una ayuda que le otorgaste en el pasado. Un antiguo conocido podría brindarte el financiamiento que necesitas.

