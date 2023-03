El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de marzo Los planetas se están alineando: las herencias o dineros podrían llegar de manera sorpresiva y los nuevos negocios tendrían buenos prospectos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 22 DE MARZO Hoy comienza el mes del Ramadán, que es un periodo de reflexión y devoción que coincide con la época del calendario lunar en que el profeta Mahoma recibió sus primeras revelaciones. Por otro lado, la Luna se unirá a Júpiter en Aries, así que sentiremos una inyección de energía y demostraremos nuestra devoción por la vida manteniéndonos activos y emprendiendo nuevos desafíos. Será importante que confíes en tu guía interior ya que él te señalará el camino. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA FE Y LA CONFIANZA SON MI MAYOR FORTALEZA" . Si hoy, 22 de marzo estás de cumpleaños… Este será un ciclo de nuevos comienzos en el que tendrás la oportunidad de barajar y dar de nuevo. Incorporarás nuevos conocimientos a través del estudio, los viajes y el contacto con personas de otras culturas. Te lanzarás a la conquista del mundo con el ímpetu de un explorador. La Copa de la Suerte: 12, 28, 33, 56, 62, 70 Aries: Te sentirás fuerte, un gran caudal de energía fluirá a través de ti y decidirás tomar las riendas de tu vida. El camino se abrirá a tu paso y notarás con gran satisfacción cómo se conjuga tu voluntad con las circunstancias actuales. Es posible que realices un viaje. Tauro: Todavía estás procesando algunos cambios recientes en tu vida. Aprovecha este período de contacto profundo para aumentar tu fe. La ayuda llegará en el momento que más lo necesites. Ponte en el lugar del otro y bríndate sin condiciones al prójimo. Géminis: Los tránsitos planetarios vaticinan un incremento de la vida social e indican que irás a fiestas o eventos sociales. Conversar con tus amigos te estimulará y te ayudará a refrescar tu mente. Te entusiasmará la idea de encarar proyectos en conjunto. Cáncer: Volcarás toda tu energía en el trabajo y la actividad profesional. Buscarás desarrollarte de una manera más eficiente y organizada en los asuntos prácticos. Dejarás de lado la timidez y asumirás mayor liderazgo. Lograrás tus objetivos, si estás dispuesto a luchar para conseguirlos. ¡Adelante! Leo: Este es un momento oportuno para resolver asuntos legales, estudiar e incrementar el contacto con otras regiones. Tus ideales tendrán una vía por dónde encaminarse. Un nuevo amanecer iluminará tu vida y guiará tus pasos. ¡Disfruta de esta instancia expansiva! Virgo: Harás una negociación muy ventajosa, cobrarás una herencia o recibirás dinero de otros. Además, tu olfato, instinto y poder perceptivo estarán sumamente potenciados. De ti depende abrir la puerta del mundo de las corrientes ocultas o mantenerla cerrada. Libra: Con cinco planetas en Aries, tú signo complementario, aumentará tu predisposición a la vida social y te relacionarás con gente que, además de complementarte, te brindará buen asesoramiento. Si estás en pareja se renovará el vínculo y surgirá un viaje o una mudanza en conjunto. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Tendrás mayor registro de tu cuerpo y de sus necesidades. Te vendrá muy bien descargar las energías acumuladas a través del deporte. Si tienes que bajar de peso aprovecha este momento para hacer dieta, ya que quemarás grasas y calorías con mayor facilidad. ¡Abandona el sedentarismo! Sagitario: Tus talentos naturales florecerán y tu corazón latirá al ritmo ardiente de la pasión. Disfruta este momento de realización personal y muéstrate al mundo con la espontaneidad que te caracteriza. Tus seres amados estarán dispuestos a seguir el camino que le indicas. Capricornio: Hoy un conjunto de planetas coincidirá en tu fondo del cielo movilizando tu parte afectiva y emocional. Reaparecerán personas del pasado y se te hará difícil tomar una decisión. Contarás con el apoyo incondicional de tus familiares que te harán sentir orgulloso de tu estirpe. Acuario: La lucidez con que expreses tus ideas será determinante para conseguir lo que quieres. Habla con ímpetu y franqueza, y ve directo al grano, sin dar muchas vueltas. Este también será un buen momento para viajar, mudarte o estudiar algo que te interese. Piscis: Un conjunto de planetas conspirará para traerte progresos en el campo económico. Contarás con lucidez para detectar las mejores propuestas y oportunidades y te sobrará ímpetu para defender tus intereses. Aprovecha para pedir un aumento o para promocionar eso que quieres vender.

