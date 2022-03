El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de marzo Abundarán oportunidades de crecimiento. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 22 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Hoy será un día de trasmutación así que nos vendrá bien la energía del Orisha Oxumaré cuya esencia es el movimiento, la fertilidad y la continuidad de la vida. Si te conectas con tus instintos podrías develar un misterio, liberarte de una situación dolorosa o hacer un negocio sumamente ventajoso. Hacia la tarde la Luna ingresará en Sagitario, por lo que habrá optimismo y expansión. Te darás cuenta de que abundan las oportunidades de crecimiento y tendrás deseos de conocer otras culturas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME LIBERO DE LAS EMOCIONES QUE ME IMPIDEN CRECER". Si hoy, 22 de marzo estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo portarás tu estandarte luminoso en diversos grupos y ámbitos sociales. Llegarán a tu vida todo tipo de personas y amistades que te ayudarán a vislumbrar nuevas facetas de la realidad y a desarrollar una veta más solidaria. La Copa de la Suerte: 18, 25, 46, 51, 69, 80 Aries:Oxumaré te ayudará en las finanzas, especialmente durante las primeras horas del día, así que prepárate para recibir donativos y préstamos o para que te propongan negocios ventajosos. Por la tarde, el cambio de luna te alumbrará el camino y te permitirá avanzar a pasos agigantados. Tauro:Durante el día lograrás alianzas comerciales muy poderosas. Por la tarde necesitarás revisar tus emociones sin espectadores. En este viaje hacia los confines de tu interior descubrirás un gran tesoro. Tienes que estar dispuesto a liberarte definitivamente de lo que te retiene. Géminis:Oxumaré te ayudará a encarar el día con una actitud enérgica. Resolverás los asuntos pendientes con los primeros rayos del sol y podrás disfrutar sin ninguna pizca de tensión. Todo indica que tendrás una velada romántica ¡el pronóstico nocturno es alentador! Cáncer:Le mostrarás al mundo lo que llevas dentro y con tu magnetismo atraerás todas las miradas. Hacia la tarde tendrás muy buena estrella para los asuntos de trabajo así que es posible que desarrolles un nuevo oficio o que te ofrezcan un empleo. Leo:Oxumaré te ayudará a superar una experiencia del pasado. Aprovecha para limpiar bien a fondo tu hogar y para desprenderte de trastos viejos. Por la tarde la suerte te acompañará en el juego y en el amor, así que aprovecha la buena racha y goza la vida. Virgo:Hoy encontrarás a la persona indicada para contar tus secretos y Oxumaré te ayudará a soltar la lengua y a desahogarte. También bajarás las barreras y le brindarás tu afecto a los seres que más quieres sin pedir nada a cambio. Libra:Oxumaré te convertirá en el mejor de los negociantes así que te diría que vayas pensando todas las cosas que te vas a comprar con el dinero extra. También estarás acompañado por gente alegre que te trasmitirá un mensaje muy positivo. Escorpio:Hoy darás inicio a esos proyectos personales que tanto te interesan. Además, tendrás que ocuparte de cuestiones financieras. Quiero que hagas circular el flujo del dinero porque de esa forma atraerás la abundancia y la buena fortuna. Sagitario:Podrás aprovechar la ayuda de Oxumaré para descansar y reciclar las energías porque paulatinamente las cosas se reactivarán y te pondrás en marcha. Deberás confiar en tu visión y abrir el camino para los que vienen detrás de ti ¡tú sabes que la gente te sigue! Capricornio:Oxumaré te ayudará a implementar cambios y a planificar tu futuro. Al llegar la tarde necesitarás bajar el nivel de actividad física y mental para descansar. Una instancia de lectura, rezo o reflexión te permitirá conectarte con tu maestro interior. Acuario:Aprenderás de las experiencias pasadas y vas a desarrollar un plan que te llevará directo a la cima. También te sobrarán los motivos para celebrar así que podrías organizar un encuentro con tus amistades ¡comparte tu buena fortuna! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Oxumaré te ayudará a confiar en ti y a darte cuenta de que la fe en tu persona es tu principal fuente de poder, también tendrás la posibilidad de ascender y de mejorar tu reputación. Los logros que obtengas serán producto del mérito así que disfrútalos.

