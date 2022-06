El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de junio El Solsticio te dará la posibilidad de llevar a cabo una renovación profunda. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 22 DE JUNIO ¡Feliz miércoles! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Marte en Aries así que estaremos motivados, decididos y activos. Además, continuaremos bajo la influencia del solsticio que nos otorgará la posibilidad llevar a cabo una renovación profunda. Por otro lado, en Cuzco, Perú, en estos días se celebra el festival del Inti-Raymi. Según los chamanes descendientes de los Incas, esta fecha nos comunica a través del lenguaje de las estrellas y el movimiento del sol, la fórmula para lograr la armonía y el equilibrio en el cosmos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TOMO UN ROL ACTIVO EN MI MICROCOSMOS". Si hoy, 22 de junio estás de cumpleaños… Será un año de nuevos comienzos en el que dejarás atrás la timidez, tomarás las riendas de tu propia vida y comenzarás a pisar más fuerte. Estarás más ambicioso, así que trabajarás más y es posible que inicies algo por cuenta propia. La Copa de la Suerte: 5, 15, 30, 39, 55, 81 Aries: Los astros te cargarán las baterías. así que pasarás a la acción y demostrarás todo tu potencial. Pero aunque vayas en busca de nuevas aventuras no estará de más evitar las actitudes temerarias. Inti-Raymi te dice que descargues el excedente de energía a través del deporte. Tauro: Notarás que estás más cansado que de costumbre, así que será mejor que no te esfuerces demasiado. Inti-Raymi pondrá algunos de tus planes en un compás de espera. Te recomiendo que enciendas un sahumerio de pino para atraer a los espíritus protectores. Géminis: Las estrellas te harán brillar entre tus amigos y conocidos, y te traerán encuentros interesantes con distintos grupos de personas. Acude a reuniones y eventos porque allí podrías encontrar la clave de tu futuro. Inti-Raymi te ayudará a abrirte a lo nuevo y a atravesar umbrales. Cáncer: Inti-Raymi te dará fuerzas para luchar y ascender y te llevará a asumir un rol de autoridad. No podrás descansar demasiado porque se enfatizará todo lo relacionado con la carrera, la reputación y la profesión. Pero todo tu esfuerzo dará sus frutos. Leo: Te recomiendo que salgas a búsqueda de nuevas oportunidades, aunque tengas que moverte a otros lugares. Aprovecha para viajar, contactarte con personas de otras culturas y alejarte de todo lo rutinario. Inti-Raymi te dice que te guíes por tu instinto. Virgo: Inti-Raymi encenderá como nunca antes tu pasión. Dejarás atrás los romances plantónicos y priorizarás las relaciones fogosas. En la alcoba la atracción física jugará un papel importante. En asuntos legales, contratos o alianzas de negocios todo se precipitará. Libra: Inti-Raymi reavivará la llama del entusiasmo en tus relaciones, pero ojo porque el exceso de energía podría desembocar en peleas. Si ves que los ánimos están un poco caldeados evita echar más leña al fuego. Si estás soltero podrías vivir romances fugaces, pero muy apasionados. Escorpio: Te espera mucho trabajo y te resultará difícil parar la máquina. Descansa más, ya que si te pasas de revoluciones las preocupaciones cotidianas podrían agotar tus energías y el estrés podría afectarte. Inti-Raymi te recordará que la salud se encuentra en primer término. Sagitario: Estarás con ganas de divertirte y hasta podrías lanzarte a una aventura que le ponga pimienta a tu vida. Inti-Raymi te volverá más popular y te hará brillar en la multitud. También tendrás la oportunidad de compartir momentos felices con tus hijos o sobrinos. Capricornio: Pasarás más tiempo conviviendo en familia y también podrían presentarse visitas inoportunas. Es factible que te enojes con facilidad, en especial con las personas más cercanas a ti. Toma recaudos para evitar roces y fricciones. Inti-Raymi te dice que no cedas antes las provocaciones. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Inti-Raymi te recomienda que hagas algunos cortes en tus actividades para cambiar de ambiente. Estudia todo lo que te apasione, intercambia información y desarrolla tu capacidad de inventiva. Si pones tu mente en positivo conseguirás todo lo que quieras. Piscis: Inti-Raymi te dice que puedes hacer nuevas adquisiciones y gastar sin culpas porque tu situación económica mejoró mucho últimamente y el dinero estará circulando. Además, se abrirán muchas oportunidades de negocios en el ámbito del deporte, la metalúrgica o la industria automotriz.

