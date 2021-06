El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de junio Si te enfocas obtendrás la respuesta y la guía que estás necesitando. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 22 DE JUNIO ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Les cuento que hoy la Luna ingresará en el signo de Sagitario generando una atmósfera de confianza y optimismo. Será un buen momento para chequear tus aspiraciones más profundas y decidir cuál es el camino que te gustaría seguir. Si bien te sentirás motivado, te recomiendo que no pierdas la concentración. Si te enfocas obtendrás la respuesta y la guía que estás necesitando. Además, Mercurio de pondrá directo haciendo que tu comunicación se vuelva más efectiva y destrabando algunos asuntos que no avanzaban. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI BÚSQUEDA ESPIRITUAL SE ACTIVA". Si hoy, 22 de junio, estás de cumpleaños… Se presentará una seguidilla de buenas oportunidades asique sentirás que estás en medio de una racha de buena suerte. Además, una corriente romántica llegará a tu vida y te sentirás profundamente ligado a un ser que colmará tus expectativas. La Copa de la Suerte: 15, 28, 56, 77, 84, 99 Aries: Surgirán oportunidades formidables que no querrás desaprovechar. La vida te mostrará muchas opciones y deberás estar enfocado para escoger la mejor para ti. Pero ¡ojo! trata de no guiarte por fantasías o pensamientos sin una base real. Tauro: Estarás con deseos de conectarte en cuerpo y alma con otro ser. Las pasiones se movilizarán en tu interior y tus fantasías más íntimas cobrarán vida. Cuidado porque es posible que te sientas atraído por alguien de tu círculo de amistades. Géminis: Si estás en una relación no trates de imponer tus condiciones porque podrías obtener una respuesta desfavorable. Si estás soltero posiblemente se deba a que tus expectativas son demasiado altas así que acepta la idea de conocer una persona más simple ¡Abre tu corazón! Cáncer: Será una ocasión ideal para que te ocupes de tu salud. Si necesitas ponerte en forma, no esperes más y aprovecha para tomar algunas medidas. Te conviene suspender por un tiempo el consumo de grasas e incorporar a tu dieta más verduras. Leo: En el campo amoroso ten cuidado con el exceso de optimismo. Si te sientes atraído por alguien, tómate un tiempo para conocer sus verdaderas motivaciones. Si te dejas llevar ciegamente por tus emociones podrías perder el norte, concéntrate en lo importante. Virgo: Tu cuerpo, tu mente y tus emociones te pedirán privacidad. Por eso será importante que, si convives con otras personas, hagas respetar tus espacios. Hay veces que es necesario viajar hacia tu interior para retomar el rumbo. Cuida tu territorio y lo que te pertenece. Libra: Necesitas un descanso de tus tareas cotidianas así que trata de salir a dar un paseo o hacer algo que te distraiga. Si decides hablar de tus asuntos ten cuidado a quien eliges como confidente. No permitas que nadie te juzgue moralmente o divulgue tus intimidades. Escorpio: Hoy tendrás una cierta tendencia al derroche así que ten cuidado. Evita las apuestas o cualquier tipo de especulación financiera para no tentar al destino. Si necesitas calmar los ánimos y darte un gusto, entonces opta por una sabrosa comida. Sagitario: La Luna transitará en tu propio signo otorgándote un caudal de energía muy potente. Será un buen momento para que des inicio a nuevos proyectos especialmente si están ligados a la familia y al hogar. Aprovecha para echar raíces. Capricornio: Hoy te convendrá ser muy selectivo con todo lo que mires y escuches porque estarás susceptible. Evita las situaciones que te produzcan sensaciones de tristeza o melancolía. Escuchar música tranquila te ayudará a conectarte con una vibración positiva. Acuario: Tendrás la necesidad de renovarte y de sociabilizar. Pero te recomiendo que a la hora de salir evites comer o beber de más. Si te dejas llevar por el exceso de optimismo podrías colocarte en una situación incómoda y pasar algunas vergüenzas. Actúa con discreción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Disfruta de todos los logros que has conseguido. No permitas que las nuevas aspiraciones te lleven a descuidar tu posición actual. A la hora de cumplir con tus obligaciones enfócate en lo prioritario. Confío en que sabrás graduar el entusiasmo.

