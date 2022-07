El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de julio ¡Cuidado! Usa tu intuición a la hora de hacer negocios. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 22 DE JULIO ¡Feliz viernes, mi gente linda! Les cuento hoy es el día de María Magdalena, así que dedícale una oración para que te ayude a reencontrarte con ese ser que tanto amas. Por otro lado, te cuento que en su tránsito por el signo de Tauro la Luna hará un trígono con Plutón, así que tendremos la posibilidad de conseguir lo que necesitamos. Si necesitas revertir una situación difícil trabaja persistentemente para transformar la realidad. Además, te recomiendo que uses tu olfato a la hora de hacer negocios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONVIERTO LAS SITUACIONES CRÍTICAS EN FAVORABLES". Si hoy, 22 de julio estás de cumpleaños… A partir de hoy los astros te pondrán en un escenario social diferente y te traerán nuevas amistades. La interacción te ayudará a superar prejuicios y a romper algunos moldes que te impedían progresar. Personas muy poderosas te ayudarán a concretar un sueño. La Copa de la Suerte: 14, 25, 28, 56, 79, 87 Aries: Estarás más productivo y práctico que nunca y tendrás luz verde para prosperar y comenzar a producir a lo grande. Aprovecha esta energía positiva para invertir en tu propio negocio o para planificar tus finanzas. Ganarás dinero extra. Tauro: Este un momento de iniciativas y nuevos proyectos que te permitan crecer y evolucionar como persona. Mira tus posibilidades desde una perspectiva más amplia. Se acerca una decisión que podría transformar tu vida, así que presta atención a las señales. Géminis: Un nuevo despertar espiritual te motivará a disipar fantasmas y a descargar culpas y rencores. Perdonarte, perdonar y reconciliarte con tu pasado te ayudará a reestablecer tu fuerza interior. Mira más allá de las apariencias y conéctate con la parte esencial de las cosas. Cáncer: Tus amistades te darán muestras concretas de compromiso y su aporte será decisivo para que transformes tu vida. Iniciarás un proyecto o emprendimiento conjunto que dará muy buenos frutos en el futuro. Quiero que seas fiel a tus sueños y aspiraciones. Leo: Te consolidarás en el campo profesional y obtendrás el reconocimiento que tanto ambicionas. Pero recuerda que tus logros también son producto de la ayuda de otras personas. Sé agradecido y considerado con aquellos que colaboraron para que hoy te encuentres en la cima. Virgo: Hoy la vida te mostrará su cara de prosperidad, generosidad y abundancia. Será un momento auspicioso para que viajes, para que aprendas nuevas lenguas o para que realices emprendimientos en el extranjero. Tu motivación y tu nivel de auto confianza crecerán. Y como te venía diciendo hoy la Luna hará un trígono con Plutón así que revertirás situaciones difíciles. Veamos que se viene para el resto de los signos… Libra: Las operaciones comerciales con inmuebles te dejarán ganancias. Si estás realizando un negocio y necesitas financiamiento recurre a tus familiares. Llegó el momento de que soluciones viejos conflictos y de que confíes en las armas que tienes para salir a flote. Escorpio: Bajo la energía de la luna en tu signo opuesto mejorarás tus relaciones. Deja tu ego de lado para colaborar y cooperar con los demás y, como en la vida todo lo que uno da vuelve, podrías recibir un beneficio económico de alguien que te aprecia. Sagitario: En el trabajo tus esfuerzos serán tomados en serio. Un ascenso es muy probable; así que utiliza tu astucia y pon la mente fría para negociar. En lo que se refiere a tu salud tranquilízate porque el tema que te preocupa se solucionará. Capricornio: Un triángulo se dibujará un trígono en tu mapa celeste facilitándote la toma decisiones y la expresión de tus talentos. En el amor no es un tiempo de medias tintas, más bien todo lo contrario. Mantente atento para aprovechar las tendencias positivas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Cerrarás un ciclo del pasado así que si estabas alejado de un ser querido al fin sanarás la herida. Recibe las demostraciones de cariño, echa raíces y disfruta de este momento de consolidación afectiva. Se estrecharán los lazos que te unen a tus familiares. Piscis: Las personas que te rodean te harán sentir más valorado y tus vínculos cercanos se volverán más sólidos. Estarás en condiciones de comenzar un nuevo proyecto con un hermano, primo o amigo fraterno. En tus diálogos primará la sinceridad.

