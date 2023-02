El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de febrero Si amas a alguien, toma la iniciativa y hazle una invitación apasionada que le ponga pimienta a la relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz miércoles! Te cuento que la Luna se unirá a Venus en el signo de Aries, así que será un excelente momento para que te conectes con tu propio deseo y para que tomes un rol activo con el propósito de embellecer tu vida. Si amas a alguien, toma la iniciativa y hazle una invitación apasionada que le ponga pimienta a la relación. Y, si estás solo, sal a la conquista de aquello que deseas. Recuerda que el amor es para los osados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS DECISIONES ME CONDUCEN AL AMOR" Si hoy, 22 de febrero estás de cumpleaños… Llegarán a tu vida personas muy prósperas que colaborarán para que puedas incrementar tu capital. Ganarás más de lo acostumbrado y con el plus de dinero podrás concederte gratificaciones extras y otorgarte lujos. Disfruta de tu prosperidad, pero no te olvides de saldar las deudas. La Copa de la Suerte: 15, 31, 59, 69, 85, 91 Aries: Hoy estarás más coqueto y pendiente de esos detalles que marcan la diferencia a la hora de seducir. Tu espíritu fogoso derretirá corazones y un club de admiradores arderá en las llamas de tus encantos. Si estás en pareja notarás que se intercambian los roles. Tauro: Las estrellas alentarán las aventuras secretas así que sentirás la tentación de embarcarte en romances prohibidos o evocarás un viejo amor que no pudo ser. No permitas que tus ilusiones te alejen de la realidad y resérvate siempre un momento para estar a solas contigo. Géminis: El vínculo con tus amigos te resultará estimulante y pondrás más energías a disposición de tus proyectos. Es aconsejable realizar actividades recreativas en grupo o ir a una academia de danza en tu tiempo libre. Los ritmos más calientes como la salsa o el merengue te pondrán up. Cáncer:Con la Luna y Venus en tu medio cielo los contactos y relaciones públicas serán claves para alcanzar tus objetivos profesionales. Deja atrás tus temores y anímate a pedir audiencias con personas que ocupan puestos claves. Una mujer te ayudará a obtener lo que ambicionas. Leo : Los cuerpos celestes auspiciarán buenos momentos en el campo del amor. Se incrementará la posibilidad de crear relaciones con personas extranjeras o de un ambiente cultural distinto. La balanza de la justicia se inclinará a tu favor y eso te ayudará recuperar la fe. Virgo: Te recomiendo que renueves tu lencería erótica ya que los astros prometen encuentros apasionados. Entre las sábanas estarás mucho más atractivo y magnético, y cautivarás a tu compañero de lecho con tus encantos ocultos. Si realizas negocios en sociedad, prepárate para obtener ingresos extras. Libra: Si estás en pareja volverá la pasión y comprobarás que tu acompañante sigue amándote tanto o más que el primer día. Si aún buscas el príncipe o la princesa azul conecta tus radares porque el candidato ideal está más cerca de lo que tú crees. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Con la Luna y Venus en el sector de la salud harás todo lo que esté a tu alcance para sentirte mejor con tu cuerpo. Si estás pensando en llevar adelante un tratamiento de belleza este será el momento ideal. Pueden surgir atracciones con compañeros de trabajo. Sagitario: Te conectarás con tu niño interior y tomarás consciencia de la importancia de dejar aflorar la creatividad. Si tienes hijos te dedicarás a ellos con todo el corazón y les trasmitirás una enorme valoración por la vida. Será una buena ocasión para que desarrolles alguna habilidad artística. Capricornio :Mantendrás encendida la llama que une a la familia y hasta considerarás la opción de tomar una licencia para concentrarte en el cuidado de tus seres queridos. Si tienes pensado invertir en iluminación, pintar una pared o poner un empapelado escoge siempre vibraciones y tonos cálidos. Acuario: Hallarás el equilibrio que necesitas si inicias un curso y satisfaces tu sed de aprendizaje. Te sentirás fuertemente atraído por un vecino, un compañero o alguien de tu entorno cercano. Si estás en pareja, el intercambio de frases "calientes" y sugerentes reavivará la pasión. Piscis: Será un buen momento para que des inicio a una sociedad comercial ya que las uniones serán prosperas. Podrás darte algunos gustos gracias a que alguien te brindará una ayuda económica. Mi sugerencia es que inviertas en ropa, en accesorios y en maquillajes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.