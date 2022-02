El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de febrero Obsérvate y te darás cuenta que los verdaderos obstáculos están dentro de ti. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 22 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Escorpio y hará aspectos tensos con Saturno, por eso tendremos que acatar algunas normas y controlar nuestros instintos e impulsos. No te dejes llevar por caprichos, ni te involucres en luchas de poder porque te darás contra una pared. Establece tus prioridades, asume una actitud más responsable y madura. Al final te darás cuenta que los verdaderos obstáculos están dentro de ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ABANDONO EL RESENTIMIENTO Y FORTALEZCO MIS EMOCIONES". Si hoy, 22 de febrero estás de cumpleaños… Este año tendrás una voluntad férrea para superar las distintas pruebas que se vayan presentando en el camino. Te sentirás muy poderoso, pero no malgastes tu energía luchando contra molinos de viento. Selecciona bien las batallas que vale la pena librar. La Copa de la Suerte: 22, 31, 45, 69, 87, 91 Aries:Esta será una jornada intensa en la que habrá varios intereses en juego. Realizarás operaciones comerciales importantes y podrían surgir algunos gastos inesperados. Trata de no tensionarte ni acumular estrés. Toma el timón del barco con seguridad ¡la tormenta pasará! Tauro:En el área sentimental te recomiendo que evites las posturas drásticas y que prestes atención a las necesidades de tu pareja. Si recién estás conociendo a alguien te convendrá actuar con discreción, recuerda que los vínculos tardan un tiempo en fortalecerse. Géminis:Te convendrá ocuparte de tu cuerpo y darle mayores cuidados. Te sugiero que comas alimentos naturales, que descanses lo suficiente y que investigues más sobre las medicinas naturales. El poder de la sanación está dentro de ti ¡úsalo! Cáncer:Hoy te conectarás con tus capacidades y dones, y te comprometerás con las actividades que realices. También vas a participar en proyectos grupales en los que aportarás la cuota humanitaria. Te sentirás revitalizado trabajando en equipo. Leo:La intuición será clave a la hora de conectarte con tu familia. Utilizarás estrategias más efectivas en la esfera de los afectos y estarás dispuesto a darlo todo por los que más quieres. Sanarás heridas del pasado y sentirás que te liberas del dolor y del karma. Virgo:Tendrás un gran poder para convencer a los demás a la hora de hablar o expresar tus ideas. Aunque estés muy ocupado, hazte un lugar en la agenda y no rechaces invitaciones, los contactos que hagas pueden traerte una maravillosa oportunidad. Libra:Invertirás el dinero en artículos para el hogar, alimentos y todo lo que sirva para mejorar la calidad de vida de tu familia. Te mereces darte algunos gustos, así que no escatimes en gastos y disfruta de lo que tanto esfuerzo te costó conseguir. Escorpio:Tu entorno se mostrará agitado y las personas que te rodean te sorprenderán con sus actitudes. Tus planes pueden verse interrumpidos, pero debes tomar los cambios como señales del destino porque llegó la hora de que elijas un nuevo rumbo. Sagitario:Tu nivel de energía estará bajo y por eso te sentirás algo distante del resto del mundo. Será un día en el buscarás espacios en soledad y te perderás en tus recuerdos para recibir lecciones de vida. Las cuentas del pasado quedarán saldadas y te liberarás de las cargas emocionales. Capricornio:Hoy los astros alentarán la vida social y el intercambio con amigos. Se plantearán condiciones propicias para que participes de actividades grupales e inicies proyectos con otras personas. Disfruta de este momento de interacción, pero ten cautela a la hora de desembolsar dinero. Acuario:El nivel de exigencia será alto y te encontrarás en posiciones de mando. Tendrás que avanzar hacia tu objetivo, a pesar que no seas comprendido por tu círculo familiar ¡Sigue tu intuición y cree en ti! No pierdas el impulso por las opiniones de los demás. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Nadie puede caminar por ti, así que, si te has caído, levántate y ponte andar nuevamente. Este puede ser un día lleno de experiencias estimulantes, aprovecha todo lo que llegue a ti y atrévete a recorrer tu propio sendero ¡tú puedes ser más libre y feliz!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.