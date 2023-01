El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de enero Si realmente quieres avanzar, comienza a tener una actitud más ecológica con tu propio cuerpo y con el planeta. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 22 DE ENERO ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy comienza el Año Nuevo Chino del conejo o liebre, que es uno de los signos más afortunados de este horóscopo. El conejo es rápido, despierto y flexible y nos trae cambio de planes sobre la marcha. Paralelamente, Urano se pondrá directo y hará un fuerte aspecto con la Luna, planteándonos la necesidad de un gran cambio a nivel global. Si realmente quieres avanzar, comienza a tener una actitud más ecológica con tu propio cuerpo y con el planeta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI LIBERTAD TERMINA DONDE EMPIEZA LA DEL OTRO". Si hoy, 22 de enero estás de cumpleaños… A partir de hoy tendrás gran confianza en ti mismo y te sentirás libre para moverte y sacar provecho de las nuevas oportunidades que se crucen en tu camino. Dirás la verdad de frente y serás sincero con tus sentimientos. La luz te acompañará durante todo el ciclo. La Copa de la Suerte: 7, 25, 43, 49, 57, 82 Aries Aprovecha la energía reinante para integrar grupos solidarios y de ayuda social. Si estás soltero prepárate porque entre tu grupo de amigos podrías encontrar el amor y es probable que una relación que parecía fraternal tome otra apariencia. Acepta los cambios. Tauro Con cuatro planetas en el medio cielo querrás sacar ventaja de tus relaciones y le darás mucha importancia al prestigio y a la posición social. Pero ten mucho cuidado, porque tus verdaderos amigos podrían molestarse si los dejas de lado. Géminis Tú mereces lo mejor y el Supremo te lo pondrá en tu camino. Libérate y proponte a partir de hoy, disfrutar de lo mejor que la vida te ofrece y de lo que te hace ser feliz cada día. Se presentan muy buenas oportunidades para viajar y estudiar. Cáncer Recibirás dinero de los demás, ya sea de tu pareja, socios o mediante un juicio, herencia o seguro. En el amor vivirás crisis que llevarán a una transformación positiva de las relaciones. Te sentirás atraído por los misterios de la vida. Leo La unión de Venus y Saturno en tu sector de la pareja favorece las uniones a largo plazo y marca un tiempo oportuno para estabilizar tu relación sentimental. Si estarás soltero, llegará una persona que te atraerá por su madurez, seriedad y actitud comprometida. Virgo Será un buen momento para que inviertas en nuevas tecnologías y adquieras electrodomésticos más modernos. En tu ámbito cotidiano deberás hacer un esfuerzo para controlar los nervios y colaborar con los demás. Las cosas funcionarán mejor si trabajas en equipo. Libra Los astros le inyectarán una dosis extra de excitación a tu vida. Será un momento excelente para apostar a lo que te gusta, desarrollar tu creatividad y experimentar sensaciones nuevas. En el amor dejarás de lado tu naturaleza indecisa y te guiarás por lo que dictamine tu corazón. Escorpio Todo tu foco estará puesto en mejorar la relación con los miembros de tu familia. También es probable que te decidas a hacer reparaciones en tu casa o que te pongas a cambiar los muebles porque buscarás una renovación completa de tu entorno. Sagitario Las redes sociales serán tus mejores aliadas para sumar contactos que en el futuro podrían convertirse en una amistad. Además, tu mente estará muy activa, así que no desaproveches esta oportunidad para estudiar, informarte y aprender cosas nuevas. Capricornio En lo económico todo cambio que surja será para tu beneficio, así que muy pronto podrías recibir un aumento de salario o dar inicio a una alianza comercial muy próspera. Busca un plan de ahorro para que lo que ganes no se lo lleve el viento. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Todo lo que sembraste en el pasado ahora comenzará a florecer. Es el momento de ser el número uno en todo, ya que tus energías están en lo más alto. Será importante que creas en ti mismo al cien por cien y que alimentes tus sueños y utopías. Piscis Aprovecha para hacer una purificación y para limpiar tu alma de rencores porque pronto te espera un nuevo comienzo. No será buen momento para comenzar un nuevo trabajo ni para hacer negocios, dedícate a lo que tú mejor haces Piscis, que es ayudar a los demás.

