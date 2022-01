El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de enero Si realizas tus tareas con esmero y pones lo mejor de ti, tus esfuerzos no serán en vano. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 22 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy habrá disponible una energía muy sanadora porque la Luna transitará por la constelación de Virgo y hará un perfecto trígono con Plutón. Si tienes algún achaque deja de perder tiempo, ocúpate de tu salud y busca un buen profesional. En el área del trabajo triunfarán las personas minuciosas, detallistas y perfeccionistas. Si realizas tus tareas con esmero y pones lo mejor de ti, tus esfuerzos no serán en vano. No pierdas de vista tu principal objetivo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PASO A PASO LLEGARÉ A LA CIMA". Si hoy, 22 de enero estás de cumpleaños… El pasado volverá a fin de que puedas sanar, perdonarte y perdonar. Por eso este será un ciclo de limpieza y purificación interior. Estarás muy intuitivo y muchos mensajes vendrán a través de los sueños. Corrige tus errores pero no cargues con mochilas ajenas. La Copa de la Suerte: 2, 28, 51, 61, 73, 87 Aries: Tu cuerpo te reclamará mayores cuidados ¡dile a adiós a la comida chatarra! Prepárate un menú casero y raciónalo para consumirlo durante la semana. La posibilidad de sentirte saludable estará a tu alcance, solo debes reorganizarte. Si tienes algún achaque marca cita con el médico. Tauro: Ciertos temores te impiden ser espontáneo a la hora de crear, amar o hacer lo que te gusta. Este no es un momento para ser tibio sino para comprometerte con lo que realmente quieres. Olvídate del que dirán y busca tus propias experiencias. Géminis: Será un momento propicio para que hagas reformas o para que conviertas tú casa en un lugar de trabajo. También tendrás la chance de limar asperezas y de aceptar a tus seres queridos con sus limitaciones. Podrías recibir una herencia o un donativo. Cáncer: A tu alrededor las personas buscarán conversar y te pedirán opiniones. Sólo deberás cuidarte de no ser malinterpretado porque tendrás cierta tendencia a enredarte con tus propias palabras. Al hablar enfócate en tu intención positiva y mira a tu interlocutor a los ojos. Leo: Los astros indican que es un buen momento para que realices compras al por mayor y te abastezcas de todo lo que necesitas. En la medida que seas previsor irás perfeccionando tu capacidad de ahorro. Recuerda que la buena administración es la llave de la riqueza. Virgo: Las circunstancias reinantes colmarán tus expectativas y, aunque siempre tienes alguna crítica constructiva, en tu mundo todo funcionará perfectamente. Aprovecha este momento positivo para tomar nuevas iniciativas. No temas subir la intensidad ¡apuesta por lo que te hace vibrar! Libra: Hoy tendrás la oportunidad de echar luz sobre el pasado y sanar viejas heridas. Comienza perdonándote a ti mismo y lograrás perdonar a otros. En tus manos estará la posibilidad de ponerle un punto final a la tristeza. Toma lo bueno y despídete de lo tóxico. Escorpio: Llegó la hora tomes en cuenta la opinión de tus amigos y de que incorpores otras perspectivas. Las experiencias ajenas te serán de gran utilidad y enriquecerán tu manera de relacionarte con la vida. Cultivar el intercambio te abrirá el espectro de posibilidades. Sagitario: El trabajo se trasladará a tu fin de semana. Estarás muy activo y se multiplicarán los compromisos. Te estás desarrollando profesionalmente y cada vez tienes menos tiempo para disfrutar de la vida familiar. Pero no te sobre exijas, y preserva los momentos de intimidad. Capricornio: Aunque tomaste el camino más largo y más difícil en el fondo sabes que elegiste la opción correcta. Ahora no es tiempo de titubeos. Tú tienes claro lo que quieres, no permitas se empañe tu visión. Tu péndulo interior te indicará por donde ir. Desarrolla tu sabiduría. Acuario: Las conjunciones planetarias indican que tendrás buen olfato para los negocios y que sacarás una buena tajada de las operaciones comerciales. En los momentos de mayor presión mantén la cabeza fría y no permitas que los nervios y las emociones te dominen. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tus relaciones jugarán un papel importante y aumentará la interacción. Tú pareja y amigos por momentos podrían mostrarse un poco críticos. Tú buscarás complacerlos y compensarlos por tus errores, pero recuerda que el que te quiere debe aceptarte tal como eres.

