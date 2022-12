El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de diciembre Deja que la sabiduría que vive en tu interior guíe cada uno de tus pasos. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 22 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna hará un sextil con Saturno, así que aprenderemos algunas lecciones de vida importantes. Paralelamente, el Sol hará una cuadratura exacta con Júpiter que nos hará debatirnos entre la ley y el deseo. Trata de que la sabiduría que vive en tu interior, guíe el joven guerrero e impetuoso. Quiero que te vuelvas cada vez más autosuficiente, que incrementes tu nivel de autonomía y que construyas tu autoridad peldaño por peldaño. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONCENTRO EN BUSCAR MI FORTALEZA INTERIOR". Si hoy, 22 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo te sobrarán las motivaciones y estarás lleno de proyectos. Sentirás el anhelo de expandir tus horizontes, pero deberás cuidarte de no perder el tiempo. Por mucho que te quieras a ti mismo cada tanto una dosis de humildad te ayudará a mantenerte alineado. La Copa de la Suerte: 3, 13, 33, 29, 86, 90 Aries: Si estás tramitando tu visa o atraviesas por alguna instancia legal tendrás avances importantes y resultados favorables. Un amigo de mayor edad o experiencia te acercará una oportunidad que no puedes rechazar. También podría presentarse un viaje por motivos de trabajo. Tauro: Si estás en medio de un divorcio, una sucesión o algún otro trámite engorroso lograrás pasar a una nueva fase. Si tramas tus estrategias de manera criteriosa conseguirás aquello que ambicionas. Una figura de autoridad te ayudará en un momento crítico. Géminis: Tu panorama sentimental se aclarará gracias a que establecerás tus reglas y respetarás las condiciones que plantee tu pareja. Si estás soltero tendrás mucho más definido el perfil de la persona que te gustaría conocer. Buscarás compromisos a largo plazo. Cáncer: Si padeces algún achaque o sueles sufrir de un determinado síntoma de forma repetitiva será importante que hagas los estudios pertinentes. Si ya tienes un diagnóstico sigue al pie de la letra las indicaciones del médico. Establece el hábito de escuchar y atender tu cuerpo. Leo: En el ámbito romántico no es tiempo para juegos ya que las intenciones de tu amorcito son serias. En lugar de tomar actitudes vanidosas o caprichosas pregúntate qué es lo que sientes. Si recorres el camino que conduce directo a tu corazón hallarás la respuesta. Virgo: Tu vida doméstica se convertirá en prioridad. Instaurarás reglas en tu hogar para que la convivencia sea más ordenada. Será un momento excelente para que repartas tareas entre los diferentes miembros, para que cambies la disposición de los muebles o para que coloques estantes. Libra: A la hora de hablar te convendrá ir al punto, en lugar de andarte con rodeos. Tampoco pretendas influenciar sobre la mente del otro porque recuerda que cada uno tiene sus propias creencias. Tú simplemente entre tus argumentos de forma clara y concisa. Escorpio: Los asuntos de dinero se volverán prioritarios. Tus abuelos, tus padres o algún otro familiar mayor que tú te brindarán el aval que necesitas para realizar un negocio. Además, es posible que hagas una transacción comercial relacionada con un inmueble. Sagitario: Con la Luna en tu signo se abrirá tu camino y encontrarás el norte para seguir avanzando y creciendo. Además, tendrás la fortuna de rodearte de personas sabias que sabrán cómo apoyarte. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu alcanzarán una sincronía perfecta. Capricornio: Te darás cuenta de que tienes a la mano muchas herramientas que te pueden ayudar en tu crecimiento profesional. Desde tu interior surgirá la necesidad de compartir lo que tienes con personas menos favorecidas. Eso fortalecerá tu espíritu. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Encontrarás amigos con ideales parecidos a los tuyos que te darán la bienvenida y agradecerán cada uno de tus aportes. Se incrementará notablemente tu grado de compromiso y participación grupal. A través de la interacción social te sentirás realizado. Piscis: Las lecciones de vida que has atravesado y la experiencia adquirida te convirtieron en un ser más maduro. Gracias a tu trayectoria te has ganado un lugar de prestigio. Hoy verás los retos del pasado, como la plataforma que te impulsó a ser mejor en el presente.

