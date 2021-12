El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de diciembre Un excelente día para iniciar aventuras o emprender nuevos caminos a nivel profesional. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Leo desde donde hará un trígono a Marte en Sagitario así que te sentirás con deseos de aventurarte y ampliar tu campo de acción. Pero cuidado porque Saturno te exigirá que te comprometas con lo que haces y solo te involucres en proyectos que puedas sostener a lo largo del tiempo. Podría ser un buen momento para encarar una carrera universitaria o un emprendimiento profesional en otra región. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RESERVO MI ENERGÍA PARA AQUELLO VERDADERAMENTE IMPORTANTE". Si hoy, 22 de diciembre estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo te renovarás, crecerás y buscarás ampliar tus horizontes. Iras construyendo un proyecto personal, de trabajo y económico más independiente. Pero deberás mantener el aplomo en los momentos de incertidumbre. La Copa de la Suerte: 2, 13, 25, 39, 44, 56 Aries: Te pasarás el día organizando un proyecto junto a un ser amado. El corazón y la mente se alinearán para que puedas construir un futuro a la medida de tus expectativas. Si tienes hijos estarás dispuesto a hacer grandes esfuerzos y sacrificios para que puedan desarrollarse. Tauro: Serás capaz de tomar las riendas de tu hogar. Sentirás que has aprendido de las experiencias pasado y que maduraste a nivel emocional. Cumplirás un rol muy importante en el escenario familiar y tus determinaciones impactarán de lleno en los seres que más quieres. Géminis: Contarás con un gran poder mental, pero deberás ser muy cuidadoso con todo lo que dices porque tus palabras tendrán una notable influencia. Ponte al servicio de las fuerzas espirituales para ayudar a los demás a encontrar el camino correcto. Cáncer: Hoy será un buen día para que hagas un balance con respecto al dinero y para que programes los pasos a seguir durante el próximo año. Enfatiza en el orden para tus nuevas estrategias, la previsión y la organización serán claves para tu prosperidad. Leo: Empezarás un proyecto que te llena de entusiasmo y pedirás ayuda de expertos para sortear todos los obstáculos que se presenten. Tendrás que cumplir con los requisitos que piden los demás, si quieres que las alianzas perduren en el tiempo. Virgo: Hoy, la luna te pondrá muy sensible. Te invadirán prejuicios o temas sin resolver del pasado y te costará ser objetivo. Es un buen momento para reflexionar sobre los problemas que has estado conteniendo por algún tiempo. No arrastres peso innecesario. Libra: Hoy será un buen día para disfrutar de eventos y actividades grupales o culturales que te interesen especialmente. Si tienes hijos puedes pensar en un programa que puedan disfrutar juntos, pero no te quedes encerrado porque la interacción te ayudará a recargar baterías. Escorpio: Tu trabajo será lo más importante en este día, por eso cuida tu imagen pública y asume una actitud más profesional. Las demandas de tus superiores te obligarán a concentrarte en tus objetivos principales y a renunciar a tus ratos de ocio. Sagitario: Hoy decidirás apartarte de las situaciones que no te hacen bien y velar por tu futuro. Ya no abrirás tus oídos a las críticas ni a los decretos negativos y tampoco cargarás sobre tu espalda el equipaje de otros. Habla con la verdad para que los demás entiendan tus razones. Capricornio: Tu vida tendrá una carga extra de pasión y sentirás todas tus emociones con mayor intensidad. Pero en lo que se refiere al mundo de las finanzas te convendrá poner paños fríos. En los momentos de negociar cuídate de no perder la objetividad. Acuario: Si vas a armar un proyecto de pareja debes hacerlo con alguien que esté a la altura de tus expectativas. Podrías experimentar decepciones por la falta de madurez en el otro. Pero tú mantente firme en lo que crees verdadero y plantea tus requisitos de forma concisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy el trabajo te demandará más energía y el nivel de exigencia será elevado. Te recomiendo que te mantengas atento para que no se te pase por alto ningún detalle. Al fin del día te sentirás exhausto, así que no dudes en retirarte a descansar.

