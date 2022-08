El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de agosto Marte está dando sus primeros pasos por el signo de Géminis. Mira como este fenómeno impactará en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 22 DE AGOSTO Y eso mi gente bella, les cuento que Marte está dando sus primeros pasos por el signo de Géminis donde permanecerá hasta el 25 marzo del 2023, así que hoy te diré cómo impactará este tránsito en tu signo. Presta mucha atención… Aries: Se activará todo lo que sean traslados, contactos, comunicaciones y estudios. Además, se te presentarán algunas disyuntivas que te obligarán a pensar antes de actuar. Estarás más conversador, pero cuidado porque las declaraciones que hagas podrían desatar peleas. Tauro: Se reactivará el comercio y en las negociaciones buscarás imponer tú posición. Los ingresos se incrementarán y llegarán por distintas vías, pero deberás usar tu inteligencia a la hora de invertir. Tomarás decisiones que cambiarán tu realidad financiera. Géminis: Marte te proporcionará determinación para encarar nuevos emprendimientos. Estarás más apasionado y lucharás para llevar a cabo esas ideas que tenías en mente. Tendrás que aprender a actuar, aunque tengas dudas Cáncer: El pasado irrumpirá y es posible que sientas remordimientos por algunas palabras hirientes que en su momento dijiste. Podrían resurgir viejas rivalidades con hermanos o primos. Tendrás que contar con algunos vínculos que te alteran. Pero debes reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Leo: El contacto con amigos será tu principal fuente de estímulo. Desarrollarás proyectos en grupo y apostarás con gran intensidad al futuro. Tendrás deseos de ponerte manos a la obra y de promover el avance de la comunidad a la que perteneces. Aprenderás a luchar por tus sueños. Virgo: En este período asumirás mayores responsabilidades y tratarás de ocupar los puestos de mando. Es posible que en tu camino de ascenso surjan algunas rivalidades con tus compañeros de trabajo. Además, podrías debatirte entre dos propuestas profesionales. Libra: Surgirán viajes, contactos y propuestas desde lugares distantes. Te plantearás la posibilidad de empezar de cero en otra región. Además, será un buen momento para alimentar tus inquietudes y aspiraciones intelectuales dedicándote a estudiar. Escorpio: Resolverás más de un misterio, pero encontrar la verdad no será tarea fácil. Pelearás por obtener préstamos y financiamiento. Ciertos prejuicios que te impedían vivir intensamente tu sexualidad pasarán a la historia. Abrirás muchas puertas, aunque te lleven a lugares desconocidos. Sagitario: Tus relaciones atravesarán por un periodo de gran intensidad. Podrías iniciar nuevas alianzas o asociarte a seres que tendrán mucha energía y te estimularán a la acción. Si estás soltero, prepárate porque conocerás a alguien que sacudirá tu vida y te dejará dando vueltas como un trompo. Capricornio: Marte ingresará en el sector de la vida cotidiana trayéndote mayores ocupaciones. Querrás ganar autonomía y ser el dueño de tu agenda y tus horarios. Pensarás en la posibilidad de cambiar de empleo o de lanzarte a trabajar por tu cuenta. No permitas que las tensiones resientan tu salud. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te volverás más espontáneo y saldrás a la conquista sin medir ni calcular las consecuencias. Prepárate porque tu vida amorosa te generará adrenalina, arriesgarás y por momentos sentirás que caminas por una cuerda floja. Tendrás que tomar decisiones importantes relacionadas con tus hijos. Piscis: En este periodo te mudarás, recibirás un nuevo miembro en tu hogar o encararás una reforma. La convivencia demandará de toda tu atención y compromiso. Podrías sentirte avasallado por un familiar, pero no puedes permitir que esto suceda, las decisiones deberán consensuarse. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 12, 31, 34, 56, 68, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

