El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de abril Día Internacional de la Tierra: Abraza a un árbol y fúndete con la naturaleza para reencontrarte contigo mismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 22 DE ABRIL Hoy es el Día internacional de la Madre Tierra, Gaia, la diosa de la Naturaleza en la mitología griega o Pacha Mama para los pueblos andinos, así que puedes aprovechar para sembrar alguna planta, hierba o árbol como un gesto simbólico. Por otro lado, la Luna transitará por Géminis y hará una cuadratura con Saturno en Piscis, así que lo que digas deberá estar fundamentado en sentimientos persistentes. Recuerda que a veces un silencio significa más que mil palabras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS PALABRAS SON CONSECUENTES CON LO QUE SIENTO" . Si hoy, 22 de abril estás de cumpleaños… Generarás una nueva alianza económica o te pondrás en pareja con una persona muy hábil para los negocios. También tendrás una vibración muy fraternal por lo que en todo momento te sentirás acompañado. Los viajes con fines comerciales serán fructíferos. La Copa de la Suerte: 8, 18, 45, 73, 84, 92 Aries: Hay una dificultad que está pendiente de resolución y hablar de ello será el primer paso para poder superarla. Recuerda que cuando los temores se ponen en palabras los fantasmas se esfuman. Alguien te dará una opinión que te ayudará a vislumbrar nuevas opciones. Tauro: Hay un proyecto a largo plazo que está absorbiendo gran parte de tu energía, pero hay cuestiones elementales que hacen a tu subsistencia que ya no puedes seguir postergando. Tampoco les prestes dinero a tus amigos porque ahora necesitas cubrir tus propios gastos. Géminis: Tu ambición por escalar posiciones y alcanzar un mayor estatus social se vuelve cada vez más exigente, pero no dejes que el mandato de triunfar apague tu luz o te haga perder la frescura que te caracteriza. Puedes cumplir tus objetivos sin opacar tu esencia. Cáncer: Ten cuidado de no juzgar a las personas que tienen una creencia, religión o ideología diferente. Siempre hay nexos en común con los demás. Conéctate con una vibración fraternal y, aunque alguien piense distinto, aprende a ponerte en su lugar. Leo: Hoy te vincularás con personas de ámbitos diversos y es posible que algunos de sus comentarios y actitudes te generen sospechas. Cuando estés en situaciones grupales trata de disimular tu incomodidad para no arruinar el clima. Luego de interactuar un poco podrás aflojarte. Virgo: Conseguirás tus logros gracias a tu simpatía y a tu capacidad de adaptarte a los cambios. Alguien de tu entorno se empeñará en mostrarte tus puntos débiles y se mostrará muy severo y exigente, pero tú no debes permitir que eso te haga dudar de tus habilidades. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: El peso de la rutina se hará sentir, pero no debes permitir que el desgate cotidiano te desanime. Te recomiendo que veas material de auto ayuda para recuperar el optimismo y la confianza. Recuerda que creas la realidad con tu punto de vista. Escorpio: Si vas a llevar a cabo una negociación importante recuerda que siempre tienes que ceder un poco a las demandas del otro y que no puedes exigir que las cosas sean únicamente a tu medida. Trata de ver las ventajas que puedes obtener si cambias de parecer. Sagitario: El pasado y el encierro están ejerciendo mucho peso sobre tu mundo emocional y condicionando tus elecciones románticas. Si estás casado proponle a tu alma gemela una salida al aire libre y, si estás soltero, sal a conocer gente nueva. Capricornio: Tu cabeza tiene que estar despejada para que puedas cumplir con tu trabajo. Si te encuentras desanimado o estás con pensamientos derrotistas trata de encontrar una persona idónea para hablar de tus problemas. Recuerda que la salud mental es tan importante como el bienestar físico. Acuario: Las preocupaciones financieras te tienen muy absorbido y te estás quitando ánimo y tiempo para dedicarles a aquellas personas que amas. Te propongo que te pongas a jugar con tus hijos o los pequeños de la familia para entrar en una sintonía más creativa e inocente. Piscis: ¡Tú mochila se ha vuelto demasiado pesada Piscis! Conversa con los integrantes de tu familia para que te ayuden a sobrellevar tus problemas y compartan contigo el peso de las responsabilidades. Es tiempo de que te enteres de que no estás solo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.