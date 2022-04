El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de abril El universo nos deleitará con una Lluvia de Estrellas Líridas creando la oportunidad perfecta para pedir nuestros más anhelados deseos. Mira lo que te deparan los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 22 DE ABRIL ¡Feliz viernes, mi gente! Hoy es el Día internacional de la Madre Tierra, Gaia, la diosa de la Naturaleza en la mitología griega o Pacha Mama para los pueblos andinos. En consonancia con esta celebración el Sol y la Luna transitan signos de tierra invitándote a sintonizar con la energía regeneradora que te brinda la naturaleza. Aliméntate de una manera más sana, cuida tu cuerpo y tu medio ambiente. Además, el universo nos deleitará con una Lluvia de Estrellas Líridas creando la oportunidad perfecta para pedir nuestros más anhelados deseos. AFIRMACIÓN POSITIVA: "MI ESTANCIA POR ESTA VIDA ES PRÓSPERA, BENÉFICA Y FRUCTÍFERA". Si hoy, 22 de abril estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar estarás muy enfocado en tus objetivos personales y estarás dispuesto a trabajar duro para alcanzar tus metas. ¡Pero no te encierres torre de cristal! Cada tanto sale para sociabilizar y mezclarte con el mundo que te rodea. La Copa de la Suerte: 11, 36, 50, 64, 79, 81 Aries: Habrá un incremento de la actividad y asumirás un rol de mayor autoridad. Aunque te sientas exigido continúa perseverando porque estarás cerca de alcanzar ese objetivo tan esperado. Las estrellas liridas te traerán buena fortuna para el dinero y los negocios. Tauro: Hay grandes probabilidades de que te surjan viajes por trabajo o de que tengas que hacer alguna capacitación de tipo profesional. Las estrellas líridas vaticinan que al fin te animarás a cambiar tu estilo de vida y a mostrarte más auténtico. Géminis: Recuerda que la mejor manera de resolver los conflictos es aceptándolos y enfrentándolos. ¡No te escondas detrás la pared! Analiza tu situación personal y enfrenta tus miedos. Las estrellas líridas te traerán un sueño premonitorio que te dará una clave. Cáncer: En las alianzas que formes habrá complemento y conocerás a personas de mayor edad con las que generarás un vínculo perdurable. Las estrellas líridas te darán una visión muy clara del futuro ¡un rayo de esperanza iluminará tu ser y tu vida! Leo: Recuerda que tu organismo tiene sus reglas y que él mismo te indicará donde están los límites. Duerme las ocho horas de sueño necesarias y realiza las cuatro comidas diarias. Las estrellas líridas anuncian que de un momento a otro llegarás a la cima. Virgo: Eres un ser digno de amor y admiración así que expresa tus talentos, acepta el reconocimiento que provocas e incorpora el hábito de quererte más. Las estrellas liridas anuncian que muy pronto harás un viaje o tendrás alguna otra experiencia extraordinaria. Libra: Llegó el momento de hacer cuentas y de organizar tu economía familiar. Tu hogar funcionará mejor si te administras de forma controlada. Las estrellas líridas anuncian que descubrirás un secretoy que esa revelación cambiará tu vida por completo. Escorpio: Busca la compañía de personas con más experiencia para charlar de esos temas que vienen dando vueltas en tu mente y que hace tiempo te preocupan. Las estrellas líridas te anuncian un cambio positivo en la esfera romántica. Sagitario: Te recomiendo que construyas una base de seguridad económica y financiera para hacerle frente a cualquier eventualidad que pueda surgir. Las estrellas líridas indican que hay un trabajo nuevo en puertas o que aprenderás un oficio que te cambiará la vida. Capricornio: Este es un momento propicio para que apuestes a un nuevo proyecto personal. La gente acatará tus órdenes y no tendrás inconvenientes para imponer tu autoridad. Las estrellas líridas anuncian que harás cambio de imagen y que tendrá excelentes repercusiones. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Hallarás remedio para tus afecciones cuando te permitas un buen descanso. Evita sobrecargarte con actividades, baja las revoluciones y presérvate del trajín cotidiano. Las estrellas líridas anuncian la llegada de un nuevo miembro a tu familia y cambios positivos en el ámbito del hogar. Piscis: Escucha atentamente a tus amigos porque ellos te aportarán una perspectiva de la realidad más práctica y sus opiniones te servirán para encaminar tus proyectos personales. Las estrellas líridas te traerán una excelente noticia que revolucionará tu vida.

