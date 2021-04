El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de abril Aprovecha este día para prestarle atención a tu dieta y purificar tu organismo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 22 DE ABRIL ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente linda! Les cuento que en este día la Luna ingresará a Virgo desde donde hará un trígono con el Sol en Tauro. Estas influencias positivas nos traerán vitalidad y te ayudarán a crear una relación más natural con tu cuerpo. Será una ocasión excelente para que armes una rutina más saludable e incorpores hábitos de cuidado. Aprovecha para prestarle atención a tu dieta y para purificar tu organismo. También administrarás tu dinero de una forma más eficiente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY ATENTO A MIS NECESIDADES PRIMORDIALES". Si hoy, 22 de abril, estás de cumpleaños… Hoy estarás pendiente de que las personas de tu cariño se encuentren bien y no tendrás inconveniente en ponerte a disposición de los demás si las circunstancias lo requieren. Sentirás deseos de empezar este nuevo ciclo poniendo un poco más de orden en tu vida. La Copa de la Suerte: 26, 37, 60, 73, 90, 94 Aries Será buena idea adelantar el trabajo atrasado para evitar que luego se te acumulen pendientes. Tendrás un considerable flujo de actividad, pero podrás organizarte y te sentirás muy productivo. Te recomiendo que hagas tus tareas a un ritmo tranquilo. Tauro Hoy sentirás un incremento en tu caudal de energía que te permitirá lucirte e imprimir tu sello personal a todo lo que hagas. Además estarás dispuesto a hacer pequeños sacrificios por la persona que amas. Si tienes hijos, le demostrarás cuanto te importan. Géminis Hoy ingresarás en el túnel de tiempo y te conectarás con algunas personas del pasado que dejaron su huella en tu vida. Si te quedaron cuentas pendientes está será una buena ocasión para saldarlas. Aprovecha para alivianar la carga emocional. Cáncer Hoy estarás predispuesto a implementar pequeños cambios y mirarás con buenos ojos las novedades. Te sugiero que, si puedes, aproveches para realizar una salida o para encontrarte con tus amigos. Si recibes sugerencias escúchalas con atención porque te resultarán útiles en el futuro. Leo Hoy será un día en el que los negocios prosperarán y te aportarán considerables beneficios. Si trabajas en relación de dependencia podrías recibir un aumento, un reconocimiento, o algún tipo de compensación extra por tus esfuerzos. Te sentirás productivo. Virgo La Luna ingresará en tu signo reactivando tu energía y llenándote de dinamismo. Sentirás fuertes deseos de expandir tus horizontes y de ampliar tu campo de influencia. Alguien de gran sabiduría te dará sabios consejos y te señalará el camino. Libra Se darán las condiciones para que calmes las pasiones que te tienen en vilo y sedas un poco el control. Si recientemente cometiste faltas o errores aprovecha ahora para disculparte o tener un gesto reparador. Necesitas hacer una pausa, respirar hondo y dejarte fluir. Escorpio Por fin podrás escaparte de las demandas y exigencias para experimentar un poco de renovación. Si estás en pareja, sugiérele salir de fiesta o acudir juntos a algún sitio concurrido. Si estás soltero, prepárate porque tendrás una lista de candidatos ansiosos por seducirte y conquistarte. Sagitario Los asuntos de trabajo estarán a primer plano. Los esfuerzos que realizas a diario no pasarán inadvertidos y gracias a tu permanente dedicación incrementarás tu prestigio. Si estás en la búsqueda de empleo aprovecha este momento para tocar puertas y ofrecer tus servicios. Capricornio Puede ser una excelente oportunidad para que realices un viaje. Si tus compromisos actuales hoy te impiden ausentarte de todas formas puedes aprovechar para planear cada detalle de tu próxima aventura y para elegir una fecha conveniente. Es hora de que amplíes tus horizontes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario En la alcoba estarás más cariñoso y al momento de interactuar los afectos ocuparán un lugar importante. Te darás cuenta que, al involucrar los sentimientos, el encuentro se vuelve más profundo, más placentero y más pleno. Vivirás experiencias inolvidables. Piscis La Luna ingresará en Virgo, tu signo complementario, trayéndote buenos augurios en el plano del amor. Si te encuentras en pareja notarán que vuelve la chispa y la complicidad de los primeros días. Si estás soltero, y alguien te gusta, dale un mensaje o una señal.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.