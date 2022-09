El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de septiembre Un día especial para expresar tu energía y unicidad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que hoy es el día de San Mateo Apóstol, así que rézale para que te ayude a restaurar la fe y te guíe por el camino correcto. Por otro lado, el panorama astrológico nos permitirá conectar con nuestro potencial individual ya que la Luna transitará por Leo y hará un trígono con Júpiter. Te sentirás alegre, vital y lleno de una energía muy positiva. Mi recomendación es que confíes en ti y que te expreses como el ser especial, único y genuino que eres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SIENTO EN CADA PARTÍCULA DE MI SER EL MILAGRO DE LA CREACIÓN Y LA EXISTENCIA". Si hoy, 21 de septiembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo te conectarás con tu interior para sentirte en paz. Toda relación que inicies tendrá una cualidad espiritual. Será recomendable que dediques más tiempo al cuidado de tu cuerpo y tu salud, así que planifica una alimentación sana y un programa de ejercicios físicos. La Copa de la Suerte: 6, 25, 42, 45, 53, 77 Aries: Será importante que puedas darle un toque personal y creativo a todo lo que hagas porque, de lo contrario, podrías sentir que no estás expresando todo el potencial que tienes. Además, te interesarás por el entretenimiento, el juego o el deporte. Es tu tiempo de brillar. Tauro:Desde otros planos un ser luminoso y protector te enviará su vibración positiva que se hará extensible a todos los miembros de la familia. Te mostrarás generoso con tus seres queridos y generarás un clima de unión en el hogar. Te sentirás orgulloso de tu linaje. Géminis: Se estimulará la actividad mental, los estudios y el aprendizaje. También se intensificará el movimiento en tu entorno cercano, las visitas de parientes, las llamadas y el intercambio de mensajes. Organiza bien tu agenda porque también existe una tendencia a estar distraído. Cáncer: Te entusiasmarás con un nuevo negocio que podría generarte ganancias rápidas. También surgirán gastos extras relacionados con salidas, actividades recreativas o material educativo para tus hijos. Pide más de un presupuesto porque existe la tendencia a que pagues de más. Leo: Te convendrá cuidar tu apariencia física porque tu imagen puede abrirte muchas puertas a nivel social. Se reactivarán muchos asuntos en tu vida y será el momento indicado para lanzarte "al frente" con mucha iniciativa. Te plantearás comenzar nuevas actividades. Virgo: Será momento de parar y de reflexionar sobre lo que te ha sucedido últimamente. Hay veces que es imprescindible un momento de soledad para observar tu estado interior. La quietud te permitirá mirar dentro de ti mismo y atender lo que manifiesta tu verdadero ser. Libra: Este día adquirirá un ritmo bastante acelerado y desplegarás una intensa actividad social. Te relacionarás con personas creativas que vibrarán alto y te aportarán un plus de energía. Este panorama será ideal para compartir salidas y generar amistades nuevas. Escorpio: Desarrollarás un emprendimiento profesional importante. Desplegarás toda tu capacidad para obtener reconocimientos y "hacerte conocer". Será momento de planificar cuidadosamente los pasos a dar, porque tu éxito dependerá de una buena organización y de la ayuda de tus colaboradores. Sagitario: Una persona con una cierta experiencia espiritual te alentará a seguir un nuevo camino. Además, tomarás la iniciativa para conectarte con el extranjero y con culturas diversas. Será el momento de apostar a tus ideas, pero evita adoptar posturas demasiado fanáticas. Capricornio: Tu energía erótica te impulsará a vivir intensamente cada momento. Implementarás juegos seductores que harán vibrar las fibras íntimas de tu ser. La pasión te llevará por caminos misteriosos y explorarás nuevos territorios. No olvidarás estas experiencias. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Si estás en pareja redescubrirás sensaciones que creías olvidadas. Si te encuentras soltero te abrirás al encuentro y te relacionarás con gente que te resultará atractiva. Te aguarda una cita donde la alegría y la risa serán los ingredientes esenciales. Piscis: Te dedicarás a organizar tu agenda para retomar tus actividades con mucho empuje. Encontrarás la manera de salir de la rutina combinando el trabajo con el juego y la creatividad. Defiende los intereses de tus colaboradores, si pretendes mantener tu liderazgo.

