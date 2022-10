El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de octubre Actúa de acuerdo a un plan y utiliza todas las herramientas que tengas a mano para mejorar tu calidad de vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 21 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy tenemos la Lluvia de Estrellas Oriónidas que nos marca un momento ideal para manifestar nuestras esperanzas y metas más importantes. Además, la Luna transitará por el signo Virgo, así que tendremos más desarrollado nuestro sentido práctico. Actúa de acuerdo a un plan y utiliza todas las herramientas que tengas a mano para mejorar tu calidad de vida. Te sorprenderá todo lo que puedes conseguir si trabajas cada día de manera consecuente y perseverante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UNA PERSONA EFICAZ". Si hoy, 21 de octubre estás de cumpleaños… A partir de hoy comenzarás a darle más importancia a las temáticas espirituales y a buscar la serenidad interior. Estarás más reflexivo y te ocuparás de cerrar algunas asignaturas pendientes. Entablarás relaciones en las que habrá una conexión casi telepática. La Copa de la Suerte: 5, 14, 29, 35, 81,97 Aries Asegúrate de que tu agenda y horarios estén muy bien planificados. Se pueden presentar demoras en algunos asuntos, así que te convendrá armar un cronograma, cumpliendo en primer lugar con lo más importante y evitando correr a última hora como sueles hacer. Tauro Los asuntos románticos cobrarán mayor interés. Si estás soltero prepárate porque hay chances de que conozcas a una persona que esté a la medida de tus expectativas. No permitas que tus bloqueos internos te impidan aprovechar la posibilidad de ser feliz. Géminis Tu vida hogareña comenzará a ordenarse y se concretarán proyectos de vivienda. Gestionarás los asuntos vinculados con propiedades o bienes familiares de manera eficaz. Tus seres queridos te darán sugerencias prudentes y te ayudarán a mantener los pies en la tierra. Cáncer Te espera un día de mucho movimiento en el que se estimulará la comunicación con los demás. Tendrás la posibilidad de hacer nuevos contactos tanto a nivel personal como profesional. Sabrás exactamente cómo promocionarte y divulgar lo que haces. Leo Llegó el momento de ponerte manos a la obra y trabajar para consolidar tu economía. Si quieres incrementar tus ingresos o conseguir un aumento de salario haz las peticiones pertinentes. También considera la posibilidad de aprender un oficio y desarrollar nuevas habilidades. Virgo Contarás con autocontrol y una dosis extra de astucia, así que poco a poco irás consiguiendo lo que te propongas. El trabajo aparecerá por doquier, pero tendrás que ser práctico y organizado para poder tomar lo que te sirva y te dé mayores beneficios. Libra Te sentirás algo "bajo" de energía física, pero si estableces un contacto profundo con tu interior estarás protegido de las influencias del entorno. Tu estado de ánimo será más introspectivo y solitario porque reflexionarás sobre algunos asuntos pendientes que vienes arrastrando del pasado. Escorpio Tendrás mayor participación dentro de una organización y elaborarás proyectos en conjunto. Si has estado trabajando junto a un grupo de gente llegó el momento de aclarar cuál es la función que cumple cada uno. Te sorprenderá todo lo que puedes hacer si aúnas esfuerzos. Sagitario Asumirás tus responsabilidades con mayor seriedad y eso contribuirá para que asciendas de deposición. Te darás cuenta de que el orden y la planificación son esenciales para alcanzar tus objetivos. Pondrás punto final a un trabajo u obligación y darás comienzo a una nueva etapa. Capricornio Si estás involucrado en algún asunto legal resolverás algunas gestiones que comenzaste días atrás. Además, se presentarán viajes y contactos con el extranjero a través del trabajo. Si te encuentras desocupado aprovecha tu tiempo libre para capacitarte a la espera de una nueva oportunidad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Hay grandes posibilidades de que recibas dinero de mano de otras personas, ya sea en forma de regalos, herencias, seguros o inversiones compartidas con tu pareja o socio. Además, tendrás un encuentro con un alto nivel de sex appeal y conexión física. Piscis Si vas a hacerle alguna propuesta a tu pareja plantea las cosas de forma que prime la mesura y el sentido común. Si estás en la búsqueda de un compañero prepárate porque alguien que hasta ahora pasaba desapercibido te hará una invitación interesante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.