El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de octubre Un buen día para que te liberes de algunos apegos materiales que te están impidiendo disfrutar plenamente. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 21 DE OCTUBRE ¡Y eso gente linda, feliz y bendecido jueves! Les cuento que en este día la Luna transitará por Tauro desde donde se unirá a Urano, por ese motivo será una buena oportunidad para que te liberes de algunos apegos materiales que te están impidiendo disfrutar plenamente. Te sugiero que te unas a otros seres que tienen deseos y necesidades afines a las tuyas, y que te pongas manos a la obra para construir una vida con una base más solidaria. Una vida más próspera está por llegar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY INMENSAMENTE VALIOSO". Si hoy, 21 octubre, estás de cumpleaños… En este ciclo hay grandes chances de que cambies de casa, barrio, estado o inclusive país de residencia, y que esta renovación la provoque un deseo de curiosear y explorar nuevos campos. Te sacarás muchos prejuicios y sentimentalmente te atreverás a probar cosas nuevas. La Copa de la Suerte: 2, 18, 50, 62, 78, 84 Aries: Te cansarás de las privaciones, pero cuidado porque podrías caer en la tentación de realizar compras grandes e innecesarias, que desequilibren tu presupuesto, por eso, por más entusiasmado que estés, te recomiendo que no pierdas la noción de tu realidad financiera. Tauro: Los astros te incitarán al cambio y a la renovación presentándote desafíos que requerirán de respuestas más rápidas y una actitud diferente a la que asumes habitualmente. Te sorprenderá lo brillante que puedes ser improvisando. Confía en tu poder de inventiva. Géminis: Si en el pasado alguien te quitó su apoyo, se ausentó sin dar una explicación o te sentiste abandonado es tiempo de que superes esas experiencias. No reproduzcas una y otra vez los traumas del pasado. Unas sesiones de terapia te ayudarán a pasar página. Cáncer: Te lloverán propuestas interesantes por parte de tus amigos y surgirán oportunidades de desenvolverte en grupo, tu visión del futuro se renovará y asumirás riesgos que te permitirán vivir experiencias inusuales. Con la interacción todo tomará un ritmo vertiginoso y excitante. Leo: Si estás aburrido de tu trabajo es el momento de implementar cambios. Decídete a abrir tu propio negocio o a comenzar algo por cuenta propia. No escuches a las voces temerosas y confía porque en menos de lo que canta un gallo llegarás a la cima. Virgo: Pueden surgir traslados o viajes de manera imprevista, también puedes sorprenderte por noticias que recibas del exterior. Ejercita tu rapidez y tus reflejos porque de un instante a otro las circunstancias podrían llevarte a tomar un nuevo rumbo. Tras los cambios anida una chance evolutiva. Libra: En tu alcoba se producirá una conexión extraordinaria que te llevará a descubrir nuevas y más elevadas dimensiones del placer. Tu amante sabrá tocar la tecla clave que te remontará a los cielos. Tus cinco sentidos estarán a tope y todas las células de tu cuerpo de renovarán. Escorpio: Si estás en pareja prepárate porque se va a mover el piso y tu media naranja podría tomar actitudes "extrañas" que te sorprenderán. Si estás soltero conocerás gente nueva y original, pero más que formalizar, te sugiero que abras la mente y adquieras nuevas experiencias. Sagitario: Tu cuerpo puede hacerte unos llamados de atención para que asumas una actitud más consciente. Si estás atravesando por algún problema físico visita al médico. Si te sientes saludable, previene inconvenientes evitando la ingesta de alimentos de bajo nivel nutritivo. Capricornio: Este es un momento en el que necesitas reinventarte y que el espejo te devuelva una imagen más joven. Por eso te sugiero que te deshagas de las prendas que están pasadas de moda y que vayas a un buen estilista para cambiar el peinado ¡renuévate! Acuario: Hoy tu familia te mostrará que no todo en la vida es obligación y abrirá una puerta hacia la improvisación. Renueva tu vivienda para que la rutina no se vuelva insostenible. Podrías invertir en nuevas tecnologías que te permitan llevar una vida más dinámica y confortable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Las palabras de alguien cercano te sacudirán y te despertarán nuevas inquietudes. Buscarás la variedad y te plantearás la opción de realizar viajes o comenzar a estudiar. Interactúa con personas que estén a tono con tus nuevos intereses.

