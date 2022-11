El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de noviembre Este día, El Niño Prodigio te trae un mensaje del Tarot Marsella con un Arcano para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 21 DE NOVIEMBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Tarot de Marsella con un Arcano para cada signo. Presta mucha atención… Aries El Carro te promete un cambio inminente. Prepárate y toma el control en las diferentes áreas de tu vida. Tendrás la fuerza y determinación necesarias para dejar atrás una etapa y avanzar hacia tu futuro. Es posible que realices viajes o traslados. Tauro A ti El Loco te dice que tienes la oportunidad de dar un salto cuántico. Tu potencial creativo está exaltado y vale la pena que te arriesgues y te atrevas a ser auténtico al cien por cien. Sigue la voz de tu corazón y de los instintos. Géminis El arcano El Sol está anunciando un momento de plenitud, éxito y alegría. Hallarás a los compañeros indicados en todos los ámbitos de la vida y el plano amoroso será especialmente satisfactorio. El cumplimiento de tus deseos es posible ¡regocíjate! Cáncer En tu tirada sale El Mago y te dice que tienes mucho poder, creatividad, ingenio y capacidad de acción, por eso es un momento de nuevos comienzos. Notarás que a través de ti fluye una energía intensa y ocurren sincronías. Leo El Papa indica que ahora cumples una función trascendental. Será muy importante que actúes basándote en tus valores y tus principios éticos y morales. Se resolverán cuestiones importantes gracias a tu intervención por eso debes esforzarte por hacer lo correcto. Virgo Tu arcano es Los Enamorados e indica que estás en un dilema y tendrás que elegir entre dos opciones que te interesan. Será muy importante que te preguntes que es lo que buscas en el terreno amoroso y a qué tipo de relación aspiras para ser feliz. Libra En tu tirada sale La Estrella y te traerá muy buena fortuna, principalmente, porque comprenderás que las fuerzas cósmicas cooperan contigo y que eres parte de un plan divino. Tendrás una enorme apertura mental y comunicarás un mensaje de esperanza. Escorpio Te toca el arcano llamado La fuerza y está indicando que te sientes apasionado y que superarás muchos miedos y contradicciones. Ahora todo lo que haces te revitaliza. Utiliza tu potencial creativo, pero no permitas que la fiera que llevas dentro te domine. Sagitario La Emperatriz te dice que estás en un periodo muy fértil, de florecimiento y riqueza interior y exterior. Tanto en el plano familiar como en el económico, tendrás dicha y prosperidad. También anuncia que una mujer de mediana edad te beneficia y es generosa contigo. Capricornio A ti te toca La Templanza que indica que hay un crecimiento personal positivo y un anhelo de mejorar. Antes de actuar escucharás tu voz interior y elijarás el camino del medio en lugar de irte a los extremos. Esta moderación generará una vibración armónica en tu persona y entorno. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario A ti te toca la carta El Mundo que indica que las circunstancias de tu vida están en perfecta sincronía con el cosmos. Si tienes un asunto pendiente consúmalo y libérate. Las condiciones necesarias para una culminación triunfal y un maravilloso renacimiento están dadas. Piscis La carta El Emperador te dice que vas a crecer en el terreno económico y profesional. También anuncia la llegada a tu vida de un hombre importante que podría ser tu padre, tu jefe o alguien con capacidades de mando que tomará una actitud protectora contigo. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 13, 27, 45, 49, 53, 71 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.