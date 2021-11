El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de noviembre ¡Se abren nuevas puertas! Aprovecha este día para interactuar con personas afines y ampliar tu abanico de posibilidades. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que en este día la Luna transitará por Géminis desde donde hará un fantástico trígono con Júpiter así que verás a todo el mundo derrochando simpatía, hablando hasta por los codos y con una sonrisa de oreja a oreja. Aprovecha este momento tan fluido para interactuar con seres afines y ampliar tu abanico de posibilidades. Sal a caminar por las calles porque en el movimiento y en la variedad encontrarás el optimismo que tanta falta te hace. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME COMUNICO AMABLEMENTE CON LAS PERSONAS QUE ME RODEAN". Si hoy, 21 de noviembre, estás de cumpleaños… Este será un año para que te entregues al amor al cien por cien y principalmente para que permitas que ese ser al que le abres la puerta de tu corazón te transforme y te modifique. Cada instante que vivas en plenitud te aportará una enseñanza nueva. La Copa de la Suerte: 2, 11, 45, 52, 65, 80 Aries: La vida tomará los colores del arco iris y tú querrás hacer todo tipo de travesuras. Contarás con una gama muy variada de invitaciones y propuestas. Hoy te sugiero que sacies tu curiosidad y que te des el gusto de probar diferentes cosas. Tauro: Un pariente generoso te dará una suma de dinero importante o te brindará la oportunidad de entrar en un negocio que te dejará grandes ganancias. Este es uno de esos momentos únicos en que el universo provee y te muestra su faceta de abundancia. Géminis: La rueda de la fortuna girará y los cambios que se desencadenen te favorecerán enormemente. Muchas de las realidades que existen en tu entorno evolucionarán de forma positiva y se desplegará ante ti un nuevo horizonte de posibilidades. Cáncer: Te volverás una persona más humana y comprensiva, y esto te ayudará a perdonar los errores del prójimo y a superar traumas del pasado. De ahora en más tu sabiduría interior te permitirá distinguir aquello que es verdadero de lo falso. Leo: Te espera un día favorable para la amistad y el romance, aunque deberás repartir tu atención entre varias personas. Tu pareja mostrará su faceta más generosa y se integrará a tu núcleo social. Si estás soltero prepárate porque podrías conocer a alguien especial en un evento. Virgo: Hoy te tocará hacer frente a diferentes demandas y te esforzarás por cumplir porque serán tu buen nombre y honor los que estén en juego. En los momentos de tensión tu ángel protector se hará presente y te sentirás preparado para superar cualquier transe. Libra: Las respuestas a tus inquietudes llegarán y descubrirás que cuentas con un sinfín de oportunidades para crecer, evolucionar y salir adelante. Tus hijos se convertirán en tus maestros y con su inocencia te mostrarán rotundas verdades acerca de la vida. Escorpio: Una ola de renovación sacudirá tu vida sexual y te subirás en un carrusel de sensaciones. A nivel íntimo te convendrá innovar y dejarte llevar por la curiosidad porque eso es lo que te ayudará a perfeccionar tus técnicas amatorias ¡libérate de ataduras! Sagitario: Sentirás una conexión mágica y especial por una persona con quien hablarás un lenguaje muy parecido. Pero espera a conocerla mejor antes de comprometerte porque el exceso de entusiasmo podría llevarte a idealizar y fabricar castillos en el aire. Capricornio: El estrés acumulado podría perjudicarte si no sabes parar a tiempo y prestar atención a las señales de alerta que te da tu cuerpo. Es tiempo de que incorpores hábitos más saludables. Ingiere alimentos livianos y ármate un circuito de caminatas diarias para ventilarte. Acuario: Tu creatividad repercutirá en tu entorno, tus talentos naturales se encontrarán en su máxima expresión y estarás en el centro de todas las miradas. Tu autenticidad marcará un hito y les abrirá el camino a muchas personas. ¡Sigue tus pálpitos y continúa innovando! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Los vínculos familiares mejorarán y sentirás que tus seres queridos están allí para contenerte y para acompañarte. Se presentará la oportunidad de un reencuentro en el plano afectivo, de conmemorar momentos dichosos y de encontrarle la enseñanza a antiguas vivencias.

