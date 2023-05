El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de mayo Este será un día en que no podrá dejar llevarte por la inercia: si te hacen una invitación acéptala; si hay algo que arreglar en casa ¡pon manos a la obra! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 21 DE MAYO Hoy el Sol, rey de los astros, ingresará en Géminis, así que prepárate porque aprenderás a conocerte bajo la luz de tu intelecto y a comprender tu entorno. Y cuando compartes tus experiencias con los demás, la vida se volverá más alegre y llena de colores. Además, por las configuraciones entre el Sol, Plutón y Marte tu mente, tu corazón y tu instinto estarán bailando en la misma sintonía y juntos te llevarán a alcanzar el máximo potencial. Avanzarás por el camino hacia la realización de tus deseos más profundos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER LLENO DE LUZ Y FUERZA INTERIOR" . Si hoy, 21 de mayo estás de cumpleaños… Tendrás ideas brillantes y te darás cuenta del potencial que tienes para actuar y transformar tu entorno. Tomarás decisiones valientes que representarán un cambio muy positivo en tu vida, transmitiendo un mensaje inspirador de que cualquier cosa es posible, si te lo propones. La Copa de la Suerte: 4, 16, 19, 25, 57, 00 Aries: Elige cuidadosamente a tus confidentes. Recuerda que cualquier comentario inocente puede ser tergiversado y convertirse en un chisme sin quererlo. Este será un buen momento para reflexionar sobre la forma en que te comunicas con los demás y cómo puedes evitar malentendidos en el futuro. Tauro: Es probable que andes buscando nuevas formas de ganar dinero y dándole vueltas a posibles negocios para aumentar tu capital. Pero ojo, no te vayas a lanzar a proyectos poco rentables o a contactar con personas poco confiables solo por el afán de ganar dinero. Géminis: Puede que te encuentres en una situación en la que debas elegir entre lo que deseas y lo que se espera de ti. A veces no se puede complacer a todo el mundo y es importante ser coherente con lo que piensas. Recuerda que ser auténtico es más importante que ser popular. Cáncer: Hoy es posible que sientas que absorbes las energías del ambiente como una esponja, lo que puede resultar un poco abrumador. Si puedes, trata de evitar los lugares concurridos y las grandes multitudes para proteger tu bienestar emocional. Dedica un tiempo para conectar contigo mismo. Leo: Hoy podrían presentarse algunas situaciones confusas en tu círculo social, así que ten mucho cuidado con lo que dices y haces. Podría haber alguien en tu entorno que tenga intenciones más allá de una amistad, así que te sugiero que seas muy cauteloso al interactuar con esa persona. Virgo: Mantén la mente abierta y escucha las opiniones de los demás, pero no pierdas de vista tus objetivos y lo que es importante para ti. Con una actitud clara y determinada, podrás avanzar en la dirección correcta. No tengas miedo de hacer preguntas si algo no está claro para ti. Libra: Los astros me dicen que hoy la vida te sonreirá con su mejor cara. No te preocupes por los miedos o las inseguridades, deja que la felicidad llene tu ser. ¡Recuerda! Siempre habrá obstáculos en la vida, pero no dejes que te detengan. ¡Recibe las bendiciones que el universo te regala! Escorpio: Hoy no te convendrá llamar mucho la atención y recibir halagos porque eso te puede jugar una mala pasada. A veces lo mejor es actuar con discreción y elaborar una estrategia que te permita conseguir lo que deseas. Mantén la cabeza fría y piensa bien tus movimientos. El Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Si te llega alguna invitación ¡no lo pienses dos veces y dale pa' lante! Está claro que necesitas un break del mismo ambiente de siempre. Si te sientes un poco encerrado en tu casa, sal y disfruta de la vida social. Pero ojo, guarda tus intimidades para aquellos que realmente te importan. Capricornio: Hoy te traigo un consejo bien importante para el trabajo: hay que dejar el chinchorro y enfocarse en lo que importa. Cuando la cosa se pone dura y hay mucho trabajo que hacer, no conviene andar con el celular pegado a la mano y chismoseando con los colegas. Acuario: Tú tienes que ser tú mismo y no fingir para ganarte el corazón de alguien. Si te quieren, te quieren con todo lo que eres, con tus fortalezas y tus debilidades. Además, no gastes tu billete en cosas sin sentido, como juegos de azar y vicios que no te llevan a ningún lado. Piscis: Si tienes algún problema en casa, antes de hablar con tu familia, es mejor que tomes un respiro y reflexiones un poco. Trata de ver la situación desde diferentes puntos de vista y asegúrate de que estás siendo objetivo. Cuando estés listo para hablar, hazlo con calma y con respeto hacia los demás.

