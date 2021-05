El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de mayo No permitas que las ilusiones o falsas expectativas nublen tu visión. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 21 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente, feliz viernes! ¡Llegó el fin de semana! Les cuento que hoy se producirán fuertes aspectos entre la Luna, Mercurio y Neptuno. Será un momento para tengas una actitud crítica y separes muy bien una cosa de la otra. Tomate tiempo para conocer a las personas nuevas que llegan a tu vida y no des sus palabras por ciertas sin tener suficientes pruebas. Si vas a firmar un contrato lee muy bien la letra chica. No permitas que las ilusiones o falsas expectativas nublen tu visión. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME GUIO POR LA VERDAD". Si hoy, 21 de mayo, estás de cumpleaños… Comenzarás esta nueva etapa con muchas ganas de aportar tu granito de arena. A través de ti fluirá una energía de sanación que te permitirá ejercer una influencia muy positiva en tu entorno. Gracias a tu empeño y dedicación superarás cualquier desafío. La Copa de la Suerte: 2, 12, 56, 72, 87, 99 Aries Si te cuesta concentrarte en tus tareas es hora de que busques alguna solución. Incorporar a tu rutina unos minutos de caminatas diarias te ayudará a oxigenar el organismo. Recuerda que para estar saludable necesitas tener en armonía tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Tauro Si participas de alguna reunión o actividad social trata de seguir el protocolo al pie de la letra y no des ningún paso en falso porque estarás en la mira. Te recomiendo que te expreses con cortesía y que te muestres tolerante con las diferencias. Géminis Hoy tendrás que cuidar de un familiar o quizás te toque ocuparte de algunas tareas domésticas que tenías pendientes. Es posible que tengas que reajustar algunos planes o aplazarlos para poder cumplir con tus obligaciones. Tus seres queridos agradecerán tu ayuda. Cáncer Hoy te convendrá verificar la información que llegue a tus oídos antes de darla por cierta. Escuchar chismes y comentarios mal intencionados nublará tu juicio. Prende una vela y recita algunas palabras de poder para fortalecer tu mente ¡aleja las nubes grises! Leo Si tienes dinero o bienes en común con otra persona le pedirás que te rinda cuentas. De igual modo, si estás tramitando alguna herencia o legado te convendrá enterarte de todos los pormenores para que luego no haya sorpresas. Evita contraer deudas. Virgo Hoy tendrás un papel decisivo en el medio en el que te desenvuelves. Te tocará poner en órbita a algunas personas que están un poco abstraídas de la realidad. Tu realismo pondrá en jaque a algunas personas poderosas o que ostentan cargos de autoridad. Libra Es un momento en el que estás muy sensible a los estímulos externos y tiendes a tomar los pensamientos ajenos como si fueran propios. Asique hoy no aceptes consejos, comentarios ni sugerencias. En el silencio de tu interior encontrarás la solución que precisas. Escorpio Si quieres preservar tu imagen te convendrá manejarte con discreción. Si tienes algún romance secreto o una relación polémica ten cuidado porque ahora podría salir a la luz. Hay miradas y gestos que son muy difíciles de disimular y las personas que te rodean no son tontas. Sagitario Te tocará tomar las riendas de tu vida y poner en vereda a algunos miembros de tu familia. Si eres tú el que va a asumir la responsabilidad tienes derecho a pedirles a los demás que guarden silencio. Deberás basarte en tu propio criterio. Capricornio La búsqueda de justicia y el anhelo de proceder correctamente te llevarán a actuar en defensa de los demás, dejando de lado tu propio interés. Pero no estará de más que te plantees si las personas que estás protegiendo merecen la pena. Guíate por el sentido común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tu socio, tu pareja o cualquier otra persona con la que tengas negocios en común te pedirán que les rindas algunas cuentas. Llegó el momento que pongas un poco de orden en tus finanzas. Deja los lujos para otro momento, ahora conviene que recortes gastos. Piscis En el terreno sentimental te convendrá correr el velo de las apariencias y guiarte por hechos concretos. Asique que, por estos días, deja los cuentos de hadas para los libros y las películas. Tampoco busques revivir romances pasados porque ahora estás en una etapa distinta.

