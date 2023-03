El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de marzo Renuevas bríos y sientes ímpetu y vigor para dar comienzo a una etapa completamente nueva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 21 DE MARZO Les cuento que amanecemos con la Luna muy cerquita de Neptuno, así que estaremos muy sensibles a las emociones de los demás, como si fuésemos esponjas. Hacia el mediodía percibiremos un cambio muy intenso en nuestra energía y tendremos la sensación de que se enciende una llama en nuestro interior ya que la Luna cambiará al signo de Aries donde se unirá al Astro Rey Sol. Tendrás ímpetu y vigor para dar comienzo a una etapa completamente nueva. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "UN NUEVO AMANECER ME ENCIENDE Y ME POTENCIA". Si hoy, 21 de marzo estás de cumpleaños… Durante este ciclo estarás muy comunicativo y manifestarás lo primero que se te pase por la mente de forma directa y sin poner mucho filtro. Como estarás muy movedizo es factible que te mudes o realices pequeños viajes. Además, harás una alianza comercial muy próspera. La Copa de la Suerte: 26, 39, 42, 45, 61, 87 Aries: Empezarás el día conmovido por una experiencia mística que te sintonizará con el cosmos. Por la tarde, con el ingreso de la Luna en tu signo, percibirás que se renueva cada una de las células de tu ser y que tus asuntos toman un ritmo más dinámico. Tauro: Descubrirás que estás muy mimetizado con tus amigos y que todo lo que les sucede te afecta. Por la tarde, estarás finalizando un ciclo lunar, así que pide disculpas si te has equivocado y agradece la ayuda recibida. Con devoción vibrarás en positivo y atraerás luz. Géminis: Llegarás a la cima haciendo el bien, así que te ganarás la reputación de una persona humanitaria. Por la tarde, el contacto con amigos o personas que comparten tus ideales será tu principal fuente de estímulo. Mantente actualizado e informado acerca de las nuevas tendencias. Cáncer: Comenzarás el día con una sensación muy positiva, ya que sentirás que una entidad superior guía tus pasos. Por la tarde, la Luna ingresará en tu medio cielo, así que tu carisma crecerá, tus capacidades deslumbrarán y tus decisiones serán respetadas. Te sentirás en el pedestal. Leo: Descubrirás que hay conflictos que se resuelven "soltando" y entregándose a los designios del universo. Con el cambio de Luna, que tendrá lugar a la tarde, sentirás que una corriente positiva de confianza, motivación y entusiasmo te lleva a ampliar tu campo de acción. Virgo: Al comenzar el día alguien muy envolvente te tendrá encandilado, pero no aceptarás más evasivas, ya que tendrás fuertes deseos de descubrir lo que se esconde detrás de las apariencias. Con ingeniosas preguntas lograrás profundas confesiones y ya nadie podrá engañarte. Libra: Comienza el día ingiriendo grandes cantidades de agua y jugos naturales para limpiar tus riñones. Por la tarde la Luna ingresará en tu signo opuesto, así que se intensificará tu deseo de compañía. Alguien con una personalidad muy fuerte se convertirá en la luz de tus ojos. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Al comenzar el día flotarás en una corriente de romanticismo, inspiración y enamoramiento. Por la tarde, con el cambio de Luna, tendrás una gran habilidad motriz, así que te recomiendo que repares artefactos rotos o que te dediques a las actividades manuales. Sagitario: En las horas de la mañana estarás muy conmovido, ya que un familiar te demostrará su afecto incondicional. Por la tarde, el cambio de luna te encenderá, así que aprovecha para hacer las cosas que más te gustan: ama, canta, baila y juega. Capricornio: Si eres creyente comienza el día rezando y encomendándote a la virgen ya que tus palabras tendrán resonancia. El cambio de Luna de la tarde te inclinará a pasar más tiempo en tu casa. Será buena idea decorar los ambientes y acondicionarlos para recibir parientes o amigos. Acuario: De manera casi mágica llegará el dinero para cubrir todas tus necesidades, así que sentirás que fluyes en una corriente de prosperidad y abundancia. Por la tarde, tendrás una conversación que te ayudará a clarificar tus pensamientos y a tomar la decisión acertada. Piscis: En las horas de la mañana serás como una especie de mago o hechicero y generas gran fascinación en las personas que te rodean. Por la tarde, se te ocurrirán ideas excelentes para para incrementar tus ingresos y pensarás en nuevas formas de ganarte la vida.

