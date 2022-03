El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de marzo El Sol está dando sus primeros pasos por la constelación de Aries, marcando el inicio de la Primavera. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 21 DE MARZO Feliz y bendecido comienzo de semana, mi gente bella. Les cuento que el Sol está dando sus primeros pasos por la constelación de Aries y esto marca el Equinoccio de Primavera en el hemisferio norte. Presta atención a lo que te espera. Aries:Comenzarás esta estación rodeando de seres que te motivarán para implementar cambios. Te recomiendo que escuches tu sexto sentido y que te dejes fluir. Cuando llegue el momento de actuar lo sabrás y no habrá fuerza en el mundo capaz de detenerte. Tauro:Durante esta estación estarás solidario y cumplirás un rol importante en tu comunidad. Te sentirás a gusto en las actividades grupales. Podrás enfrentar la tentación de vivir un romance secreto, pero te sugiero que te ahorres amarguras. Haz cosas que te reconforten espiritualmente. Géminis:Será una etapa en la que inspirarás a muchas personas y te convertirás en un modelo a seguir. Pero sentirás la necesidad de implementar algunos cambios porque no querrás quedarte encasillado en ningún rol. Trata de no dejar cabos sueltos. Cáncer:Esta será una etapa de gran crecimiento. Tendrás muy claras tus metas y pondrás mucho empeño para lograr tus propósitos. Además, te tocará hacer algunos reajustes en el plano de las amistades y reconsiderar algunas de tus actitudes. Condúcete de una manera más llana. Leo:Será una etapa de grandes transformaciones. Las batallas más importantes las librarás en tu interior porque te tocará desprenderte de las relaciones que te impiden crecer. Pero estas experiencias te fortalecerán y te ayudarán a encontrar el rumbo. Virgo:La primavera te encontrará rodeado de personas muy enérgicas que te estimularán y te harán aportes muy generosos. Estas nuevas alianzas te permitirán te ayudarán a avanzar y a crecer. Y prepárate porque vivirás momentos extraordinariamente fogosos en el lecho. Libra:Esta fase te llevará a ahondar en tu interior para resolver un antiguo dilema sin resolver. Todo indica que encontrarás una respuesta que te permitirá andar más ligero de equipaje. Además, prepárate porque el romance golpeará las puertas de tu vida. Escorpio:La estación del amor te encontrará con deseos de enamorarte. Si estás soltero disfruta el momento y déjate fluir sin forzar nada. Si estás acompañado es posible que tu pareja no esté a la altura de tus expectativas. No adornes la realidad. Sagitario:Durante este período será importante que te desprendas de antiguos conflictos y de personas tóxicas. En cambio será una ocasión excelente para que te aboques al cuidado de tu cuerpo. Practicar un deporte que te guste te ayudará a conectar con el momento presente. Capricornio:Iniciarás esta primavera con una actitud muy abierta y comunicativa que te ayudará a incorporar nuevas tendencias. Tu familia y tu hogar requerirán mayores atenciones. Si tienes hijos trata de acomodar tu agenda para pasar más tiempo con ellos. Acuario:Este equinoccio te encontrará en un momento de esplendor en el que estás comenzando a recoger los frutos de tu esfuerzo. La abundancia llegará a tu vida y habrá buen flujo de dinero. Además, tendrás muy buena estrella para viajes, estudios o temas migratorios. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:La magia de la primavera se fundirá con tu encanto y dejarás una estela luminosa por donde quiera que vayas. Prepárate porque te convertirás en el guía de muchos seres. Además, tendrás el desafío de mejorar la comunicación con tus parientes y familiares. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 20, 42, 55, 68, 83, 97 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

