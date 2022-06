El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de junio Prepárate para comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 21 DE JUNIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy el Sol ingresará en la constelación de Cáncer, así que en el hemisferio norte estaremos bajo la revitalizante influencia del Solsticio de Verano. Este acontecimiento astrológico es muy significativo ya que hay poderosas energías solares actuando sobre la tierra. En paralelo, la Luna hará una conjunción con Júpiter en Aries, así que nos sentiremos rebosantes de energía y tendremos mucha fuerza para enfrentar los desafíos. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo en tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CADA UNA DE LAS PARTÍCULAS DE MI SER SE REVITALIZA Y SE RENUEVA". Si hoy, de junio estás de cumpleaños… Vivirás este nuevo ciclo con gran intensidad y pasión y estarás lleno de una energía de optimismo, así que aprovecha para salir definitivamente del rol de víctima y convertirte en amo y señor de tu destino. Con ímpetu y confianza llegarás muy lejos. La Copa de la Suerte: 7, 33, 37, 54, 69, 95 Aries: Este es un momento para que aspires a más y para que pruebes cosas nuevas, por más desafiantes que parezcan, porque para ti ahora no existe la palabra imposible. Creo que realizarás el viaje de tus sueños o que te abrirás camino a través del deporte o la enseñanza. Tauro: Te enfrentarás con una situación de enredos y malentendidos, pero ten fe porque las preocupaciones se acabarán pronto y la verdad saldrá a la luz. Busca un poco de intimidad para conectarte con el ser sabio y resplandeciente que habita dentro de ti. Géminis: Te espera un futuro muy prometedor si sabes aprovechar las oportunidades que los astros ponen a tus pies. Te unirás a personas emprendedoras, pero deberás evitar las confrontaciones. Trabaja en equipo y colabora para lograr un clima de unidad. Cáncer: Tendrás la fuerza necesaria para dirigir a otras personas y asumir el mando en diversas situaciones. También existirá la posibilidad de ascenso porque ahora posees una energía implacable. Si eres cabeza de familia deberás ponerte firme, todos te pedirán tu consejo y guía. Leo: Te llegará una mejoría en todos los aspectos de tu vida. Un hombre joven te dará sabios consejos, te ayudará a recuperar el entusiasmo y despertará tus deseos de aventurarte a lo nuevo. Las fuerzas cósmicas te apoyarán si sigues el camino de tu corazón. Virgo: Enfrentarás las dificultades con una actitud positiva y eso te fortalecerá emocionalmente. Hay posibilidades de que pronto recibas una suma de dinero que estabas esperando, de un juicio o una herencia, así que piensa bien en cómo invertirlo para asegurar tu bienestar. Libra: Contarás con buen asesoramiento legal y estarás muy bien aspectado para generar nuevas alianzas. En el amor, si sientes que alguien no te valora tal y como eres, decidirás poner punto final a la relación porque solo quien te quiera merecerá seguir a tu lado. Escorpio: Será un buen momento para que cuides tu salud porque encontrarás los tratamientos y dietas indicadas. Para reforzar tu campo energético y sentirte como nuevo te sugiero que hagas mucho deporte. Ahora te vendrá bien fortalecer tus piernas así que opta por la bicicleta. Sagitario: Si participas de juegos de azar podrías obtener importantes ganancias porque la fortuna estará de tu lado. También estarás comenzando un ciclo nuevo en el amor con cambios muy positivos para ti. Por momentos sentirás que te desborda la alegría. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Tu hogar tomará un primer lugar y toda mudanza o remodelación te traerá mucha suerte. También es posible que haya un nacimiento o que se incorpore un nuevo miembro a tu familia. Si tienes deseo de recibir un pariente que vive lejos muy pronto lo cumplirás. Acuario: Se fortalecerán las relaciones con tus hermanos, primos y tíos así que estarás en un momento ideal para poner en marcha algún negocio junto a ellos. Tus vínculos marcharán bien mientras seas franco y directo. También veo mudanzas y cambios de ambiente muy positivos. Piscis: En este día se activará tu deseo de enriquecerte y de conseguir mayores ingresos. Si tomas la delantera tu situación financiera se volverá más prospera e interesante. Participa de diversas reuniones de negocios y escucha todas las propuestas que te hagan.

