El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de julio ¡Prepárate! Tomarás decisiones importantes en lo relacionado al dinero. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 21 DE JULIO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz jueves! Les cuento que la Luna se unirá a Marte en el signo de Tauro, así que será una ocasión perfecta para que trates de mejorar tu situación económica y para que salgas a la conquista de aquello que necesitas. Tomarás decisiones importantes en lo relacionado al dinero y a la administración de tus recursos. Si estás con deseos de dar inicio a nuevo negocio o desarrollar un emprendimiento comercial independiente que nada te detenga porque este será el momento correcto. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER PRÓSPERO Y SE VALERME POR MI MISMO". Si hoy, 21 de julio estás de cumpleaños… Este será un año crucial en lo que se refiere al amor y a las sociedades. No permitas que nadie te domine, te controle o te oculte secretos. Tus relaciones andarán bien siempre que estén basadas en la honestidad. Te volverás un referente dentro de tu entorno social. La Copa de la Suerte: 3, 29, 46, 61, 77, 80 Aries: Tu porvenir económico será tu principal interés. Te darás cuenta de que para progresar en el ámbito de los negocios debes tomar la iniciativa. Para que puedas conquistar lo que deseas será importante que avances lentamente y que no des pasos en falso. Tauro: Tu vida cobrará un ritmo más dinámico y se precipitarán algunas decisiones. Saldrás de la comodidad, darás inicio a nuevos emprendimientos y te atreverás a correr algunos riesgos. Evita actuar de manera autoritaria o invadir el territorio de los demás. Géminis: Es posible que resurjan viejos enojos o conflictos que creías enterrados. Dale un cierre definitivo a todo lo que te quite serenidad o te impide estar en paz contigo mismo. Y si en pasado actuaste de manera errada rectifícate para alivianar la carga que llevas. Cáncer: Ocuparás un rol más destacado dentro de tu comunidad. Será un momento excelente para que incrementes tu participación social y lideres actividades en conjunto a otras personas. Trata de no ser ofensivo con tus amigos para evitar rencores. Leo: Los asuntos de trabajo se tornarán prioritarios. Sentirás deseos de alcanzar una posición más alta a través de un ascenso o un nuevo emprendimiento profesional. Pero cuidado porque si no controlas tu temperamento podrían surgir choques de personalidad con colegas o superiores. Virgo: Si estás tramitado tu visa o atravesando por un proceso legal hoy tendrás importantes avances. Además, tomarás una actitud más comprometida en relación a tus ideales. Pero debes cuidarte de no involucrarte en debates políticos o religiosos. Llegarán novedades del extranjero. Libra: En temas financieros serás más arriesgado. Si estás realizando un trámite por herencias o poniéndole fin a una sociedad notarás que hay avances. Una atracción fuerte podría desatar un conflicto de intereses. En el lecho tomarás un rol más activo ¡que nada te ate! Escorpio: Tu vida amorosa se tornará más intensa. Si quieres que tu relación prospere te convendrá respetar la autonomía del ser que está a tu lado. Si aún estás soltero presta atención porque podrías recibir una propuesta atractiva, deja que el otro tome la iniciativa. Sagitario: Llegó el momento de que priorices tu salud, así que aprovecha para sacar turno con el médico y hacer los chequeos de rutina. Comer más frutas y verduras te ayudará a acelerar los procesos digestivos. También podrías hacer un poco de actividad física. Capricornio: Sentirás fuertes deseos de gratificarte pasando más tiempo con tus hijos o practicando tu hobby preferido. Ahora hay algo que nace o se consolida en el terreno amoroso. Pisarás fuerte y nadie se atreverá a interponerse entre tú y tu felicidad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Los temas vinculados al hogar se volverán prioritarios. Pero ten cuidado porque el roce constante con tus allegados podría desencadenar en peleas. Si te sientes sofocado trata de canalizar las energías de forma productiva. Aprovecha para reacomodar los muebles o realizar las reformas pendientes. Piscis: Es posible que realices una mudanza o que viajes a un sitio cercano. También experimentarás un fuerte deseo de interactuar y conocer gente nueva. Te animarás a decir lo que piensas y esto podría ser un poco chocante para algunos. Usa siempre un buen tono.

