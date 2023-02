El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de febrero Recibirás noticias inesperadas que te dejarán impactado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 21 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Neptuno en Piscis, así que nos conectaremos con una vibración de magia, fantasía y encantamiento. Absorberemos las energías del entorno, sentiremos las emociones de los demás como propias y tendremos mayor disposición para ayudar al prójimo. Además, nuestra alma nos hará fluir por unas corrientes invisibles y nos mostrará cómo es el universo divino. Paralelamente, Mercurio hará una cuadratura con Urano, así que recibiremos noticias inesperadas que nos dejarán impresionados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY RECEPTIVO A LAS EMISIONES DEL ALMA" Si hoy, 21 de febrero, estás de cumpleaños… Este será un año en el que tendrás que tomar conciencia que eres tú quien tiene el timón de tu vida y la capacidad de conducirte a buen puerto. Será importante que confíes en tus cualidades esenciales y que te pongas en primer lugar. La Copa de la Suerte: 27, 33, 56, 72, 80, 93 Aries:Estarás retraído y pasarás más tiempo solo, así que será un buen momento para saldar deudas kármicas y quitar de tu conciencia las culpas y remordimientos. Trata de cultivar tu vida espiritual, déjate fluir con los acontecimientos y no intentes forzar las cosas. Tauro:Hoy se darán las mejores condiciones para encauzar tus sueños, iniciar un proyecto o comenzar una nueva amistad. Conocerás a personas especiales en fiestas, reuniones o eventos, quiero que te vincules sin prejuicios con los seres que te rodean y que disfrutes del contacto humano. Géminis:Tienes tendencia a la dispersión, pero ahora te conviene resolver primero lo más importante. Haz una lista de prioridades y concentra tus energías para resolver cada ítem. Te esforzarás por alcanzar una posición de prestigio y te pondrás como principal objetivo dar lo mejor de ti. Cáncer:Un nuevo camino se abrirá ante ti y lo único que tendrás que hacer será seguirlo y dejarte fluir. El Universo que te rodea tomará dimensiones más amplias y tu perspectiva será más elevada. Todo contacto con el extranjero será de gran ayuda para superarte. Leo:Estarás con las emociones a flor de piel y preferirás esconder tus verdaderas intenciones. Apártate de todo enojo, recelo o sentimiento de rencor para pasar a un estado de consciencia más elevado. Deja que lo que tenga que irse se vaya y no intentes retener nada. Virgo:Se incrementará tu vida social y buscarás realizar actividades acompañado. Alguien te puede invitar a salir o llamarte a participar de un evento social. Si estás solo tendrás mayores posibilidades de encontrar a tu media naranja y vivir un amor de película. Libra:Hoy estarás más receptivo a las señales de tu cuerpo y tomarás consciencia de la importancia de cultivar hábitos saludables para conseguir bienestar físico, emocional y espiritual. Aprovecha para hacerte chequeos médicos, organizar tu rutina y consumir alimentos más livianos. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio:Eleva tu inspiración creativa y abre tu abanico de intereses artísticos. La pintura, la música y la poesía llegarán a tu corazón. Inscríbete en una academia de arte o baile. Todo lo que emprendas hazlo con infinita entrega y devoción. Sagitario:Estarás más reservado y necesitarás del cariño, y de los cuidados especiales de tus familiares para sentirte bien. Mi sugerencia es que aproveches para estar en el hogar, para reencontrarte con personas del pasado y para profundizar los lazos afectivos. Capricornio:Alguien con el que te une un vínculo fraternal se abrirá en una charla y te mostrará todos sus puntos vulnerables. Las penas de los seres que te rodean te afectarán tanto como si fueran propias. Tus plegarias y afirmaciones positivas serán escuchadas así que pídele al Universo. Acuario:En este día tu interés principal se centrará en el plano material y buscarás proveerte de todo lo que necesitas. Pero deberás tener cuidado a la hora de desembolsar el dinero porque alguien podría venderte gato por liebre. No creas en publicidades engañosas. Piscis:Hoy será como si tuvieras la varita mágica o la lámpara de Aladino, así que todos los deseos que pidas con el corazón y con la mente se cumplirán en un futuro próximo. Conéctate con esa fuente inagotable de amor que tienes en tu interior.

