El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de febrero El asteroides Palas está pasando por Aries. Entérate como este fenómeno impactará a tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 21 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Hoy les contaré cómo está impactando el tránsito del asteroide Palas que está dando sus primeros pasos por Aries donde se quedará hasta el 30 de abril. Presta mucha atención a lo que le deparará a tu signo… Aries:Aprovecha la influencia de este asteroide para resolver los temas que te preocupan. Durante este periodo tendrás la posibilidad de elaborar planes y estrategias muy efectivas. Te darás cuenta de que aplicando el ingenio puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza. Te volverás invencible. Tauro:Durante este período Palas te ayudará a poner orden en el pasado. Si estás arrastrando algunos enojos este asteroide colaborará para que los expulses de tu vida y puedas dar vuelta la página. También rescatarás muchas enseñanzas de la rama femenina de tu familia. Géminis:A la hora de elegir tus amistades serán más selectivo. En tu círculo de relaciones asumirás un rol de liderazgo. Buscarás que tu vida social tenga un sentido productivo. Será un momento ideal para que organices grupos de trabajo o eventos solidarios. Cáncer:Será un período en el que tendrás una gran capacidad de trabajo. Si estás deseando ascender de posición ahora tendrás la astucia necesaria para detectar y aprovechar las oportunidades. Elaborarás estrategias que te conducirán al éxito. Leo:Palas te ayudará a extraer las lecciones y enseñanzas de tus recientes experiencias. Conocerás a un ser que te resultará inspirador y te mostrará un nuevo camino. Si tienes pendiente resolver temas migratorios o cualquier litigio legal pide asesoramiento ¡darás con buenos profesionales! Virgo:Este asteroide te infundirá coraje para resolver algunos conflictos que están bastante arraigados. Tendrás la oportunidad de obtener grandes beneficios en los negocios que realices. Además, tu compañero de lecho te sorprenderá con nuevas técnicas amatorias. Libra:Harás alianzas estratégicas y gracias al aporte de las personas que te rodean podrás superarte. Si estás soltero y sientes deseos de formalizar te recomiendo que elabores un plan para dar con tu compañero ideal y que lo sigas paso a paso ¡obtendrás excelentes resultados! Escorpio:Palas tendrá una influencia muy positiva sobre tu vida cotidiana. Durante este periodo lograrás establecer una rutina más ordenada. Si necesitas mejorar tu rendimiento físico y ponerte en forma será oportuno que te apuntes en el gimnasio y busques ayuda de un experto. Sagitario:Durante este período no aceptarás un no como respuesta y elaborarás estrategias para obtener lo que deseas. Además, podrías comprometerte con una actividad que hasta el momento solo tomabas como un pasatiempo. Si tienes hijos te tomarás muy en serio su educación. Capricornio:Tu hogar se convertirá en un escenario propicio para el trabajo y en los dominios íntimos hallarás concentración. Además, aplicarás tu inteligencia para resolver problemas familiares que provienen de larga data. Estarás muy hacendoso y solucionarás cualquier percance doméstico que pueda surgir. Acuario:¡Deslumbrarás con tu ingenio! Tendrás un gran poder mental que te permitirá resolver dilemas que hace un tiempo parecían imposibles. Si necesitas realizar trámites, preparar exámenes, o encarar una mudanza aprovecha este período favorable. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Este poderoso asteroide te ayudará a aumentar tus ingresos y administrarte de una manera eficaz. Será un periodo de una gran productividad. Si tienes algún dinero ahorrado gracias a la influencia de Palas sabrás como invertirlo y volverlo más rentable. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 26, 34, 57, 71, 84Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

