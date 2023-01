El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de enero Si te relacionas con personas que compartan tus ideales, habrán más oportunidades de que cumplas tus sueños. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 21 DE ENERO ¡Feliz sábado! Les cuento que durante las primeras horas del día la Luna se asociará a Plutón, así que tomaremos contacto con nuestros instintos y ambiciones más profundas y estaremos dispuestos a trabajar muy duro para transformar nuestra realidad personal. Por la tarde será la Luna Nueva de Acuario, así que pasaremos una nueva fase en la que lo grupal y colectivo tendrá mayor relevancia. Si te vinculas con personas que compartan tus ideales, habrá mayores oportunidades de que cumplas tus sueños. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DOY UN SALTO EVOLUTIVO". Si hoy, 21 de enero estás de cumpleaños… Este año tendrás la oportunidad de pasar la página de un triste capítulo de tu vida y escribir otro nuevo con una historia completamente diferente. Todas las lecciones anteriores te servirán para tu superación personal. Serás mensajero de paz y amor para muchos. La Copa de la Suerte: 4, 13, 45, 58, 88, 96 Aries Al comenzar el día podrías sentir que el peso de las responsabilidades asumidas se hace más difícil de sobrellevar. Por la tarde olvídate por un rato de las preocupaciones para divertirte y pasarla bien con amigos que no tengan nada que ver con tu trabajo. Tauro Comenzarás el día con el pie derecho y muy bien orientado. El cambio de Luna de la tarde te llevará a codearte con personas influyentes que te ayudarán a escalar más alto en tu vida profesional. No pararás de trabajar para alcanzar el éxito. Géminis Si quieres transformar tu vida tendrás que tener el valor para luchar y enfrentar tus temores más profundos. Por la tarde, tu mente se encontrará muy clara para recibir mensajes que te llevarán por el camino de la verdad. Te encontrarás recibiendo constantemente bendiciones divinas. Cáncer Necesitarás cooperar con otras personas para realizar tus objetivos, pero asegúrate de apegarte a las formas y basarte en tu trato formal y distante. Por la noche tendrás la oportunidad de reciclar tus energías entre las sábanas, ¡ponte lencería nueva! Leo Hoy el tema de la salud será importante para ti, así que si puedes comienza el día practicando algunas posturas de estiramiento. Por la tarde, la Luna Nueva te traerá asociaciones muy positivas. Las relaciones de amor y de negocios se combinarán y las atracciones serán muy fuertes. Virgo Tu amor propio te llevará a alejarte de todo aquel que no te brinde la atención que te mereces. Por otro lado, será oportuno que hagas chequeos médicos de rutina. Vigila la parte circulatoria y haz ejercicios para las piernas, sobre todo si trabajas sentado. Libra Si surgen tensiones en el marco del hogar, no dudes en tomar las riendas y en cortar cualquier situación conflictiva de tajo. Por la tarde, el ingreso de la Luna al signo afín de Acuario te reanimará por completo. Tus hijos, si los tienes, se convertirán en tus mejores aliados. Escorpio En las primeras horas del día deberás tener cuidado con lo que dices. Por la tarde, invitarás a las personas de tu círculo íntimo a tu casa con la intención de distraerte. Recibirás noticias de un amigo de la infancia y planearán encontrarse próximamente. Sagitario Será fundamental que generes condiciones favorables para que tus negocios brinden beneficios a largo plazo y que defiendas con uñas y dientes lo que te pertenece. Por la tarde, te ayudará hacer un pequeño viaje para olvidarte de los problemas. Capricornio Tomarás un mayor control sobre tu propia vida y descartarás todo aquello que no sirva para crecer y madurar. Por la tarde, te surgirán nuevas ideas para ganar más dinero, pero también podrías hacer gastos imprudentes, no arriesgues tu capital innecesariamente. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Algunas personas envidiarán tu suerte y murmurarán sobre ti. Pero tu tranquilo, ya que estás protegido y nada te hará daño. Por la tarde, con la Luna en tu signo, tendrás la posibilidad de conocer nuevas amistades que serán algo excéntricas, como tú, así que te comprenderán. Piscis Se termina una amistad falsa y sin fundamento y comenzará otra con bases muy sólidas. Por la tarde, la energía astral tocará tu vida espiritual y estarás más intuitivo y psíquico que nunca. Postergarás tus propios intereses para ayudar aquellos que tengan problemas.

