El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de enero Conéctate con el anhelo de tu corazón y ponte en manos de la Divinidad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 21 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! Este es el día de la Virgen de Altagracia que es la protectora del pueblo dominicano así que con muchísima fe le dedico toda mi devoción para que cuide y bendiga a mi país y a todos los que de él somos. Por otro lado, les cuento que hoy habrá un gran trígono entre la Luna, Venus y Urano y esta confluencia tan positiva abrirá las compuertas de un espacio sagrado. En el plano de los afectos se producirán cambios muy positivos, entonces conéctate con el anhelo de tu corazón y ponte en las manos del cosmos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY ME LIBERO DE CUALQUIER OBSTÁCULO QUE ME IMPIDA DAR O RECIBIR AMOR". Si hoy, 21 de enero estás de cumpleaños… Limarás asperezas con tus seres queridos y serás capaz de saltar cualquier valla a la hora de amar. A nivel emocional te sentirás pleno y esto te ayudará a funcionar mejor en las distintas áreas de tu vida. En el plano sexual te volverás un experto. La Copa de la Suerte: 20, 34, 45, 67, 88, 93 Aries:Este fin de semana se incrementará tu actividad laboral y será un momento para trabajar con meticulosidad y cuidar hasta el más pequeño detalle. Si delegas tareas tendrás que controlarlas ya que una pieza que no ande bien complicará todo el funcionamiento. Te sentirás productivo. Tauro:Los astros están a tu favor para que expreses tus dones. Saldrás del letargo en el que te encontrabas y aprovecharás al máximo cada instante. Tu costado más creativo y original saldrá a la luz. Encontrarás en tu camino a personas que confiarán en ti. Géminis:Este fin de semana tu mente estará en sincronización con tus emociones y atraerás con el pensamiento a las personas que necesitas. Ábrete al cariño y recibe las caricias de los que te quieren bien. Recuerda cuáles son tus raíces y nútrete del afecto que te brindan. Cáncer:Este fin de semana será muy bueno para trámites, mudanzas o viajes por trabajo. Tu mente se encontrará más receptiva y con mayor disposición para aprender. Incrementa tus conocimientos comenzando un curso que te aporte nuevas herramientas y ábrete el camino. Leo:Será un momento óptimo para sentar las bases de una economía más próspera y te harán una oferta de trabajo que te permitirá incrementar tu capital y mejorar tu poder adquisitivo. No desaproveches la oportunidad de progresar que te trae la vida. Virgo:Este fin de semana la energía de los planetas de consentirán y un emprendimiento personal o una relación amorosa tendrán vistas a futuro. Te permitirás iniciar un proyecto de vida junto a un ser amado. Cultivarás relaciones que te potenciarán y te ayudarán a expresar la mejor versión de ti. Libra:Durante estos días se agudizarán tus capacidades psíquicas y afinarás tu percepción. Te recomiendo que te mantengas alineado y conectado porque recibirás mensajes muy precisos a través de los sueños. Busca un guía espiritual que responda tus dudas y te ayude a descifrar las señales. Escorpio:¡Necesitas renovarte Escorpio! Es hora de romper con formalidades, estructuras vacías y protocolos inútiles. Este fin de semana sal de tu encierro, relaciónate con más personas y fomenta el intercambio. Quiero que cultives la libertad individual y que te liberes de las dependencias. Sagitario:En el ámbito profesional los planes que tienes resultarán exitosos y tu estrategia de ascenso te conducirá a la cima. Tu eficiencia será valorada y obtendrás el prestigio que tanto mereces. Contarás con la colaboración de tu grupo de trabajo. Capricornio:Este fin de semana estarás de buen ánimo y con deseos de expandirte, y se abrirán nuevos horizontes laborales en otras regiones. Recibe con buena disposición todo lo que venga del extranjero y aprovecha este momento para iniciar trámites legales ya que la suerte te acompaña. Acuario:Si hay una persona que te gusta mucho, este será un momento ideal para demostrarle cuáles son tus intenciones. Si ya tienes pareja, entonces deja que las energías del amor y la pasión fluyan entre los dos. A la hora de proporcionar placer los detalles serán exquisitos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Este fin de semana aumentará tu romanticismo y deseo de compañía. Si estás en pareja notarás que habrá una colaboración mutua. Y si todavía buscas un amor crecerán las posibilidades de encontrarlo. Confía en tus encantos a la hora de seducir.

