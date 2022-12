El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de diciembre Es tiempo de recoger los frutos de lo que sembraste durante el año. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que la Luna transitará por Sagitario, así que estaremos de un ánimo optimista, expansivo y entusiasta. Además, esta será una noche especial porque el astro rey ingresará en el signo de Capricornio dando origen al Solsticio de invierno. Este momento del año es importante para la astrología ya que el Sol llega al Medio Cielo, que es el punto más alto del mapa astral. En esta instancia comenzamos a recoger los frutos de lo que sembramos en los últimos meses. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ASUMO EL COMANDO DE MI VIDA". Si hoy, 21 de diciembre estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo la fe se convertirá en tu baluarte principal y tendrás fuertes certezas que te guiarán en el camino. Aunque en el plano romántico por momentos te sentirás en encrucijada a través de tus relaciones amorosas aprenderás lecciones de vida muy importantes. La Copa de la Suerte: 5, 19, 36, 59, 69, 84 Aries:Las nubes grises que anunciaban tormenta se disiparán dando lugar a un formidable arco iris. Alégrate porque sé que saldrás a conquistar el mundo y que en el camino hallarás la felicidad. Volverás a ver la vida desde una perspectiva optimista. Tauro:Tus instintos se agudizarán y gracias a tu arrojo descubrirás un gran misterio que te tenía intrigado desde hace largo tiempo. Comenzarás a investigar sobre la metafísica, la psicología, el chamanismo o cualquier otro conocimiento que te ayude a desarrollar tu poder perceptivo. Géminis:Tu vida social se reactivará notablemente y a través de tus relaciones hallarás un estado de plenitud. Tu pareja cada vez más concordará con ideal romántico. Si estás soltero prepárate porque conocerás a alguien muy especial en una fiesta o un evento. Cáncer:Una persona muy importante te apadrinará y gracias a su influencia podrás acceder a un mejor nivel de vida. Si trabajas en relación de dependencia prepárate para recibir un ascenso, una beca de capacitación o un pase a una sucursal más grande. Leo: De tu ser brotará un enorme caudal de vitalidad y a través de cada una de tus manifestaciones le rendirás tributo a la existencia. Disfrutarás del deporte, de salidas al aire libre o de actividades recreativas junto a tus hijos. Una nueva aventura amorosa iluminará tu vida. Virgo: En el seno de tu familia reinará un espíritu de integración y cada miembro de tu clan defenderá su sentido de pertenencia. Es posible que inviertas en algún negocio inmueble, que hospedes un pariente o que remodeles tu casa. Libra: Conocerás personas con intereses afines y a través del diálogo sincero llegarás a esclarecer la mente. También te plantearás la opción de aprender un nuevo idioma o visitar un sitio turístico en el que puedas interactuar con gente de diversas culturas. Escorpio: A través de un puesto de trabajo soñado, de un oficio independiente o de una sabia administración conseguirás que en tu vida aumente el flujo del dinero. Ahora estarás en condiciones de concederte lujos que antes no podías. Disfruta la bonanza, pero sé organizado. Sagitario: Cualquier sentimiento de nostalgia se disolverá y sentirás que recuperas ese espíritu ganador que a lo largo de tu vida tantas gratificaciones te han dado. A la hora de tomar decisiones te guiarás por lo que verdaderamente deseas y no dudadas en ponerte en el primer lugar. Capricornio: Recuerdos felices te atravesarán el alma y te llevarán a reencontrarte con tu esencia. Quiero que emprendas un viaje a tu interior y que te entregues a esa experiencia trascendental. Tu fe es la llama sagrada que te mantiene unido a toda la existencia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Podrás compartir información interesante con tus amigos y gracias a eso habrá un gran clima de complicidad. En tus grupos de pertenencia tu palabra despertará interés, provocará entusiasmo y trasmitirá aliento. Tu gran disposición impactará positivamente en tu entorno. Piscis: A través del ejercicio de tu profesión alcanzarás una posición de mayor prestigio y lograrás incrementar tu nivel de ingreso. Si eres un trabajador independiente será un momento óptimo para que inviertas y hagas crecer tu propio negocio.

