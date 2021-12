El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de diciembre Piensa a largo plazo y ocúpate de desarrollar la perseverancia. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 21 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy el Sol hará ingreso en la constelación de Capricornio dando inicio al invierno en el hemisferio norte. La energía reinante favorecerá la concentración, la disciplina y la autonomía. Será muy importante que hagas una lista con tus objetivos principales para los próximos tres meses porque te será muy útil como punto de referencia. Haz la práctica de pensar a largo plazo y ocúpate de desarrollar la perseverancia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY EL ÚNICO RESPONSABLE DE MI DESARROLLO". Si hoy, 21 de diciembre estás de cumpleaños… Será un año se grandes transformaciones en el plano de las relaciones afectivas. A nivel romántico te harás importantes cuestionamientos y deberás ser muy honesto contigo mismo y con el ser que te acompaña. Establecerás uniones más profundas. La Copa de la Suerte: 7, 12, 34, 58, 73, 85 Aries: Estarás atento a tu mundo emocional y aumentará tu compromiso afectivo. Aunque eres bastante individualista y tu autonomía suele ser tu bien más preciado, ahora pondrás a los que más quieres en primer plano. Tomarás tus decisiones basándote en los requerimientos de tus familiares. Tauro: Intentarás ocultar tus sentimientos, pero esta actitud solo te agregará problemas y al final podrías lamentar tu falta de honestidad. Los mensajes, llamados y las conversaciones serán productivas ahora, así que evita la tendencia a ser silencioso. Géminis: Hoy las circunstancias te llevarán a tomar una importante decisión en el terreno económico que te permitirá incrementar el flujo del dinero. Confía en tus capacidades porque, aunque habrá momentos de presión, finalmente demostrarás todo lo que vales. Cáncer: Sentirás que cuentas con un gran caudal creador y que nada te puede impedir forjar tú propio destino, pero necesitarás aliarte con las personas indicadas y eliminar de tu vida la gente tóxica. Será importante que sepas elegir. Leo: Sentirás que eres capaz de conectarte con tus sentimientos más profundos, dejando pasar aquellos que sean negativos y abrazando los buenos. Esta actitud te ayudará a sanar tanto en el plano emocional como físico. Te dejarás llevar por una verdadera necesidad de purificación. Virgo: Hoy aumentará tu grado de interacción social y participarás de actividades en las que podrían surgir discusiones controvertidas. Tu carácter racional te ayudará a mantenerte centrado frente al conflicto. Si evitas las posturas tajantes lograrás limar las asperezas. Libra: Tanto en el trabajo como en el hogar deberás establecer tus límites para que los demás te respeten. Eres una persona que necesita estar en buenos términos con los demás, pero hay veces que es necesario hacer una demostración de autoridad. Continúa escalando posiciones. Escorpio: Tu mente no descansará y estarás rodeado de gente curiosa que te motivará a crecer y buscar otras respuestas. Sentirás que ahora es el momento en el que puedes actuar como un guía, pero deberás ser muy claro con tus intenciones. Sagitario: Hoy habrá mucha profundidad en tus conversaciones. También será un día excelente para investigar un problema complejo o misterioso, buscar algo perdido u oculto, y para ver la otra cara de la moneda. Aprenderás más acerca de tu propio interior. Capricornio: Las emociones estarán a flor de piel y tendrás un encuentro apasionado con alguien que te atrae fuertemente. Te verás tentado a imponer tu voluntad, pero ten en cuenta que esto podría causar una mala impresión. Busca el equilibrio en tus relaciones, no te extralimites. Acuario: Toda tu atención estará puesta en el trabajo, pero no permitas que las distracciones te hagan perder el objetivo. Tienes muchas tareas atrasadas y esta será la ocasión perfecta para ponerte al día. Ordénate y ganarás un mayor grado de eficiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy con tantos planetas en afinidad, tus relaciones con los niños serán magníficas. Tu vida se llenará de alegría y sentirás que al fin puedes abordar la realidad desde una óptica distinta. Escucha, porque los niños siempre dicen la verdad.

