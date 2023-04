El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de abril Fuertes sacudidas por la influencia de Tauro y Urano ¡cuidado con el valor de la moneda y las inversiones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Les cuento que Mercurio, el mensajero de los dioses, hoy comenzará un ciclo de retrogradación en Tauro que se prolongará por veinticuatro días y que ocasionará ciertas demoras en nuestros asuntos comerciales. Habrá idas y vueltas en relación a los precios de los productos y el valor de la moneda. Paralelamente, la Luna andará muy cerca de Urano, así que sonarán algunas señales de alarma para sacarnos de nuestra "zona de confort". Descubrirás que aquello que te proporciona seguridad no estará eternamente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME LIBERO DE CARGAS QUE NO ME PERTENECEN". Si hoy, 21 de abril estás de cumpleaños… Te plantearás la posibilidad de estudiar o de realizar una mudanza que cambiará tu vida completamente. Antes de tomar una decisión importante asegúrate de recabar todos los datos necesarios y si las cosas se demoran no te impacientes. Un ser de luz te estará cuidando las espaldas. La Copa de la Suerte: 2, 26, 31, 38, 46, 59 Aries: Podrás ver tu realidad económica con una perspectiva más amplia que lo usual. Si estás con deseos de aumentar tus ingresos te recomiendo que pruebes haciendo algo innovador. Además, es posible que alguien te dé un regalo o que recibas un beneficio que no te esperabas. Tauro: Las influencias de Urano te darán el desapego necesario para quitarte de encima algunos vínculos o situaciones que te tenían un poco aprisionado. Tendrás la oportunidad de dejar atrás aquello que ha cumplido su ciclo en tu vida. Ábrele la puerta a lo nuevo ¡no te arrepentirás! Géminis: Estarás muy receptivo a las energías que floten en el ambiente y esto podría provocarte cierto nerviosismo o inclusive insomnio. Por eso, si puedes, hazte un momento en el día para retirarte a un lugar con abundante vegetación y donde se respiren aires de calma. Evita los tumultos. Cáncer: Conocerás a personas muy originales que te motivarán para que te sumes a sus proyectos. Aprovecha para vencer tu timidez, para mostrarte más participativo y sociable, y tomar un rol activo en tu comunidad. Con tu accionar podrás impulsar algunos cambios positivos. Leo: Podrás llegar a la cima saltándote algunos pasos engorrosos. En el área profesional te convendrá fomentar el trabajo en equipo y perseguir objetivos comunes en lugar de buscar, exclusivamente, el lucimiento personal. No temas hacer algo nuevo, ni ocupar distintos roles. Virgo: Los cuerpos celestes señalan que abrirás tu mente a nuevas posibilidades y que encararás la vida con otra filosofía. Podría surgir la oportunidad de un viaje o un negocio en otra región. No temas cambiar de dirección porque tu camino estará bien iluminado. Libra: Recibirás una ayuda económica o un empujoncito para sacar adelante un proyecto comercial. Si tienes algunos ahorros podría ser un buen momento para ponerlo en plazo fijo o para invertirlo en un negocio próspero. ¡Aprovecha las ventajas que te ofrece la vida! Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Prepárate porque Urano hará que tus relaciones te sacudan un poco. Conocerás a personas libres y originales que lograrán provocarte excitación y vértigo. Vive el momento sin expectativas serias y dale la bienvenida al cambio. No intentes retener a nadie a tu lado. Sagitario: En tu vida cotidiana las cosas han tomado un ritmo un poco vertiginoso. Por eso, si te sientes un poco ansioso o tienes dificultades para dormir te convendrá tomar cartas en el asunto. Andar en bicicleta o hacer ejercicio al aire libre te ayudará a quemar las energías extras. Capricornio: Llegó el momento de que te reinventes y te atrevas a vivir tu vida de una manera menos convencional. Será una buena ocasión para que cambies tu estilo y saques del armario las prendas demasiado formales. Renovar tu imagen te ayudará a salir del libreto. Acuario: Podrías llevar adelante algunas reformas que alterarán tu vida hogareña. Además, te sorprenderá la llegada de un familiar, un amigo o a cualquier otra visita inesperada. Abre las puertas de tu vida privada y dale la bienvenida a la renovación. Los cambios que implementes serán para bien. Piscis: Estarás bien predispuesto para aprender y para informarte sobre nuevos temas de interés. Además, tendrás conversaciones poco convencionales con gente inusual. Es importante que digas lo que en verdad piensas, aunque esto pueda descolocar a los demás ¡sincérate!

