El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de abril Presta mucha atención porque El Niño Prodigio te dirá cual piedra es la más apropiada para tu signo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 21 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna está transitando por la constelación de Capricornio, por eso asumirás mayores responsabilidades y le darás mucha importancia a las cuestiones profesionales. Recuerda que optimizarás los resultados si eres perseverante, te organizas y utilizas un método de trabajo. Ponte objetivos realistas que estés en condiciones de cumplir y sé disciplinado para llegar a la cima. Ahora presta mucha atención porque te diré que piedra es la más apropiada para tu signo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY CAPAZ Y TENGO POTENCIAL PARA TRIUNFAR". Si hoy, 21 de abril estás de cumpleaños… Este año tomarás decisiones importantes que repercutirán de manera muy positiva en tu ámbito afectivo. Es posible que consigas tener tu casa propia o que le des la bienvenida a un nuevo integrante a tu familia. Tus lazos parentales se estrecharán. La Copa de la Suerte: 4, 28, 47, 52, 75, 94 Aries: En el ámbito profesional te convendrá manejarte con pautas claras y respetar las reglas, pero no permitas que otras personas ocupen tu puesto. La gema recomendada para ti es el diamante porque elevará toda tu energía, alejará el mal y potenciará tu energía sexual. Tauro: Alégrate porque hoy se abrirá todo tu espectro de posibilidades. Podría presentarse un viaje o un importante avance en el área legal. A ti te recomiendo la turmalina verde oscuro porque elevará la vibración del amor y, además, descargará la energía negativa hacia la tierra. Géminis: Recibirás un préstamo o un donativo que mejorará tu situación financiera. A la hora de negociar sé discreto y no hagas nada que delate tus próximos movimientos. La piedra indicada para ti es el citrino porque te ayudará a combatir los pensamientos negativos y armonizar tu cuerpo. Cáncer: Estarás favorecido para las cuestiones amorosas así que, si estás solo, prepárate porque un nuevo romance puede tocar a tu puerta. Si estás en pareja será buen momento para afianzar tu relación. Para ti es apropiada la perla, símbolo de pureza y lealtad, esta piedra te tranquilizará. Leo: Llegó la hora de que comiences una dieta libre de grasas, gluten y azúcares porque así dejarás de sentirte pesado. Para ti es apropiado el rubí, un mineral conocido por aportar confianza, gracias a su influencia podrás alejar la tristeza y atraer la energía positiva. Virgo: En el ámbito del amor te irá muy bien siempre que superes las inhibiciones y desarrolles un mayor nivel de autoconfianza. Te recomiendo el jade, el mineral de la buena fortuna, que tendrá un efecto calmante sobre tu persona y armonizará tus energías. Libra: Las responsabilidades familiares aumentarán y habrá trabajos que hacer en tu casa, pero tú sabrás cómo organizarte. La piedra apropiada para ti es el topacio, conocida como la piedra de la verdad, porque te ayudará a canalizar la energía del amor y de la curación. Escorpio: Buscarás ampliar tus opciones tanto en el ámbito del trabajo como de las relaciones. Para ti la piedra indicada es la obsidiana porque con su magnetismo te ayudará a sacar a la luz todo lo que está oculto y te permitirá tomar buenas decisiones. Sagitario: Es tiempo de que tomes decisiones en el ámbito financiero para ganar estabilidad, productividad y solvencia. Pero si quieres prosperar tendrás que poner algún límite a la gente abusiva. La piedra apropiada para ti es el granate porque te servirá como afrodisíaco. Capricornio: En este día tomarás decisiones importantes que tendrán un impacto a largo plazo así que te convendrá estar alineado. La amatista, que es la piedra del tercer ojo por excelencia, te limpiará el aura, te liberará los bloqueos y abrirá tu conciencia. Acuario: Estás concluyendo un ciclo lunar así que te vendrá muy bien aislarte de las influencias externas para reflexionar. La gema indicada para ti es el zafiro porque te traerá sabiduría y te permitirá encontrar el camino correcto frente a cualquier obstáculo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Se presentarán una cadena de oportunidades por medio de tus relaciones sociales. Tus amigos te apoyarán en todo y cumplirán el papel de una gran familia. La aguamarina es la piedra apropiada para ti porque serenará tu espíritu y te traerá bienestar.

