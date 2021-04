El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de abril Presta atención los consejos de los demás, pero ten mucho cuidado con quienes desean ejercer control sobre ti. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 21 DE ABRIL ¡Feliz miércoles, mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Te cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Leo otorgándote una fuerza especial que te hará brillar y mostrar tu gran potencial. Además, tendrás la oportunidad de participar en grupos u organizaciones donde te vincularás con otras personas. Si recibes sugerencias, observaciones o consejos escúchalos, pero no debes aceptar ni tolerar que nadie intente controlarte. Trata siempre de que tus relaciones sean constructivas y te permitan crecer. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO DONDE IRRADIAR MI ENERGÍA Y BRINDAR MI APORTE". Si hoy, 21 de abril, estás de cumpleaños… Hoy vendrán a tu mente las enseñanzas de los mayores de la familia y, aunque quizás hoy no puedan estar a tu lado, los sentirás muy cerca. Además, le darás un gran valor a las amistades que han perdurado en tu vida a través del tiempo. La Copa de la Suerte: 7, 19, 48, 50, 69, 76 Aries Hoy los temas del corazón ocuparán un lugar central y posiblemente te toque tomar decisiones trascendentes. Sueles ser muy apasionado en el área sentimental, pero ahora te convendrá poner paños fríos y pensar detenidamente para no dar ningún paso en falso. Tauro Hoy podrías sentirte un poco sobre exigido por tus padres, tu jefe o alguna otra persona a la que admires y respetes. Pero trata de no sobre cargarte y de compensar los esfuerzos extras con momentos de descanso. Pon tus propias necesidades en primer plano. Géminis Hoy podría ser un buen día para que realices trámites relacionados con viajes, estudios o temas de inmigración. Pero recuerda siempre seguir las consignas, aunque esto demore un poco los resultados. Si no te salteas ningún paso obtendrás lo que buscas. Cáncer Si estás gestionando alguna herencia, tramitando un divorcio o dividiendo tus bienes, es posible que hoy se produzcan avances. A la hora de hacer cuentas te convendrá estar en tu eje, así que trata de que las emociones no nublen tu juicio. Leo Será un día en el que estarás en contacto con tus deseos, pero, si pretendes que tus iniciativas prosperen, deberás respetar las condiciones que te pongan las personas que te rodean. Te convendrá generar acuerdos y establecer compromisos a largo plazo. Virgo Si sientes algunos dolores de espalda o molestias cervicales es posible que sea producto de malas posturas, por eso te recomiendo que controles si tu cama y tu almohada están en condiciones o sí ya es hora de renovarlas. Asegúrate de que tu descaso sea reparador. Libra Hoy participarás en distintas actividades sociales en las que estarás muy pendiente de mantener un buen clima y serás el alma de la fiesta. Si tienes descendencia prepárate porque uno de tus retoños dará un paso importante ¡dale muestras de apoyo! Escorpio Hoy sentirás que tus decisiones tienen peso en tu círculo familiar y que logras imponer gran respeto. Sin embargo, te sugiero que antes de actuar escuches a tus mayores y que tengas en cuenta su experiencia. Tendrás un tronco solido donde apoyarte. Sagitario Hoy recibirás noticias importantes del extranjero. Además, te plantearás la posibilidad de realizar algún tipo de capacitación para mejorar tus perspectivas. Aunque eres muy aventurero, ahora te convendrá avanzar con cautela, si tomas un nuevo rumbo antes examina tus opciones. Capricornio En lo que respecta a tu economía te convendrá tener todo en regla y, si pides algún préstamo, entonces, asegúrate de que luego podrás devolverlo. En cuestiones de negocios, te recomiendo que avances lentamente y reduzcas al mínimo los riesgos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario La Luna está transitando por Leo, tu signo opuesto, creando las condiciones ideales para que establezcas nuevas alianzas. Por eso será conveniente que les prestes atención a las personas que se te acercan y que a la hora de elegir un socio pienses a largo plazo. Piscis Será muy buena ocasión para que te ocupes de tu salud y para que realices los chequeos de rutina. Si sientes molestias en huesos o articulaciones no dudes en visitar al traumatólogo. Tus dolores pueden ser producto de las malas posturas.

