Las predicciones de Walter Mercado para el 2020 By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Drew Angerer/Getty Images Año de elecciones, Copa América y muchos sucesos más. Mira lo que nos depara el primer ciclo de esta década. Empezar galería 2020 Image zoom Getty Images "2020 es un año 4 formado por 2 + 2. Un número muy representativo de la pareja, trabajo en equipo y de expresión total. Marca un periodo donde la energía universal vibra en torno a expresar nuestro sentir abiertamente al mismo tiempo que respetamos las expresiones de los demás. Se resalta el ser leales los unos con los otros tanto como pareja". 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Año de elecciones Image zoom Drew Angerer/Getty Images "Estados Unidos se reafirma en el trono como la gran potencia mundial pero pasará por una reforma total en su futuro político. Recupera su imagen de seriedad y compromiso con países aliados. Pese al presidente en poder, el pueblo estadunidense hará justicia, pasará factura, hará cumplir sus leyes sin distinción de partidos políticos. Pesará más el buen juicio de los estadunidenses que la afiliación a los partidos". 2 de 10 Applications Ver Todo Crisis en la frontera Image zoom (Photo by John Moore/Getty Images) "Guatemala seguirá luchando con sus problemas de emigración y estarán más unidos como pueblo en contra de la injusticia (...) En lo político los pobladores de muchos países de Centro y Sur América se rebelan contra gobiernos abusivos, injustos, separatistas y dictatoriales. Están hartos de la corrupción. Los pueblos quieren progreso social y económico de sus patrias. Emigrar ya no es la mejor opción". 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Desastres naturales Image zoom Kyle Niemi/US Coast Guard via Getty Images "El mar continuará quitándoles costas a países a nivel mundial. El planeta Tierra continúa su proceso evolutivo que sumado al cambio climático y las consecuencias de la contaminación ambiental, lucha constantemente por mantener su equilibrio, balance y ciclo de vida (...) Nuevas plagas y enfermedades atacarán la vida marina. Nuevos grupos ambientalistas surgen en defensa de la flora y fauna de nuestro planeta. Se fortalece la conciencia protectora entre los más jóvenes". 4 de 10 Applications Ver Todo Los astros Image zoom Phil Walter/Getty Images "Los eclipses que nos impactarán: enero 10, eclipse lunar en el signo de Cáncer; junio 5, eclipse lunar en Sagitario; junio 21, eclipse solar en Cáncer; julio 5, eclipse lunar en Capricornio; noviembre 30, eclipse lunar en Géminis; diciembre 14, eclipse solar en el signo de Sagitario. Recuerda bajar el nivel de actividad personal días antes y después del eclipse. Nada de tomar riesgos personales o financieros". 5 de 10 Applications Ver Todo Año de la rata de metal Image zoom Wang Jiankang/VCG via Getty Images "El nuevo año chino comienza el día 25 de enero 2020. El año de la rata de metal marca el inicio de nuevas energías, es un año de equilibrio, ya que nos encontramos en la necesidad de buscar un perfecto balance haciendo cambios radicales". 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los famosos Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon "Buen año para Gilbertito Santa Rosa, Víctor Manuel y Pirulo. Olga Tañón seguirá triunfando con su talento y energía. Nuestros querendones radicados fuera de Puerto Rico siguen cosechando éxitos como Adamari López, Julián Gil y Luis Fonsi. Jennifer López seguirá destacándose profesionalmente y su labor será reconocida. Julio Iglesias seguirá disfrutando de su preciosa familia y venciendo sobre situaciones difíciles en el 2020. Nuestro Chayanne admirado y querido por su público". 7 de 10 Applications Ver Todo Tecnología Image zoom PHILIPPE HUGUEN/AFP via Getty Images "La tecnología estará avanzando a pasos agigantados. Se espera un aumento en ataques cibernéticos a nivel mundial". 8 de 10 Applications Ver Todo Puerto Rico Image zoom (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images) "El futuro de Puerto Rico estará en manos de destacadas mujeres y hombres jóvenes con muevas visiones para un Puerto Rico mejor. Hay un cambio total en la mentalidad de los boricuas. El gobierno tratará de sobrevivir de los horrores cometidos en los pasados años. El o la ganadora de las próximas elecciones deberá centrar su campaña en el tema de la educación". 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement República Dominicana Image zoom THOMAS PETER/AFP/Getty Images "República Dominicana seguirá su crecimiento económico y en especial en el arte y el turismo (a pesar de la crisis sufrida en 2019)". 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Las predicciones de Walter Mercado para el 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.